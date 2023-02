Souček, Šmicer či Poborský. 24 nejdražších hráčů, které Slavia prodala do zahraničí

Slavia patří dlouhodobě k významným hráčům na přestupovém trhu. Ze „sešívaného“ kádru odcházela do zahraničí taková esa jako Vladimír Šmicer, Karel Poborský či Tomáš Necid, na nichž klub pořádně vydělal. Jak vypadá žebříček 24 nejdražších hráčů, za které pražský klub nejvíce utržil? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.

24. Mickaël Tavares (Hamburk) – cca 44 milionů korun Senegalský záložník přišel do Slavie v roce 2007 z francouzského Tours. Rychle se stal „hitem“ a tahounem družiny trenéra Karla Jarolíma. Slavii pomohl k titulu i historickému postupu do Ligy mistrů a po roce a půl přestoupil do Hamburku. Bundesligový tým za něho zaplatil téměř 50 milionů korun, Mickaël Tavares se ale příliš neprosadil. Byl taky v Anglii, Nizozemsku, objevil se v Mladé Boleslavi a v kariéře pokračoval v Austrálii či Francii. Foto: Profimedia.cz

23. Daniel Samek (US Lecce) - cca 47,5 milionu korun Předloni v květnu si záložník Daniel Samek odbyl premiéru ve Fortuna lize a v minulém ročníku byl na hřišti devatenáctkrát, z toho jedenáctkrát figuroval v zahajovací jedenáctce. Do statistik si zapsal tři góly a stejný počet nahrávek. 3 čeští fotbalisté v italské Serii A. Jaká je podle portálu TransferMarkt jejich tržní cena? Když střílel svou premiérovou ligovou branku do sítě Baníku Ostrava, bylo mu teprve 17 a půl roku. Loni v létě, v 18 letech, zamířil vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá, když ho z Edenu koupilo za dva miliony eur italské Lecce. V dresu aktuálně třináctého celku tabulky Serie A podepsal smlouvu do roku 2027, zatím se však ligového debutu nedočkal. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

22. Michal Švec (Heerenveen) – cca 58 milionů korun Když mu bylo deset let, vyhlédla si ho Slavia. Michal Švec prošel všemi mládežnickými kategoriemi a probojoval se i do prvního týmu, ve kterém debutoval coby šestnáctiletý mladík v Poháru UEFA. V polovině mistrovské sezony 2007/08 zamířil do nizozemského Heerenveenu, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Poté odešel do Maďarska, znovu se vrátil do Slavie a nyní je hráčem B týmu. Foto: Profimedia.cz

18. - 21. Vladimír Šmicer (Racing Lens) – cca 59 milionů korun Bývalý skvělý reprezentant se objevil v prvním týmu Slavie už v roce 1992 a vydržel v něm do Eura 1996, na němž výrazně pomohl ke stříbrným medailím. Po šampionátu přestoupil Vladimír Šmicer za téměř 60 milionů korun do Lens, odkud později zamířil do Liverpoolu, s nímž vyhrál Ligu mistrů. V roce 2007 se vrátil do Slavie, oslavil další dva tituly i historický postup do milionářské soutěže. Foto: Profimedia.cz

18. - 21. Štěpán Vachoušek (Olympique Marseille) – cca 59 milionů korun Štěpán Vachoušek držel dlouho přestupový rekord mezi dvěma domácími kluby. V roce 2002 ho koupila Slavia, která zaplatila Teplicím 27 milionů korun. Po roce zamířil do Marseille, které za něj utratilo více než dvojnásobek. Foto: Profimedia.cz

18. - 21. Dušan Švento (RB Salcburk) – cca 59 milionů korun Slavia v létě roku 2016 rozjela malou „reality show“, na jejímž konci byl podpis smlouvy se slovenským reprezentantem Dušanem Šventem. Ten ve Slavii už působil dříve - v letech 2005 až 2009 - a zanechal v klubu velmi výraznou stopu. Byl u dvou titulů, zahrál si v Lize mistrů a patřil k oporám týmu. Sešívaní na něm tehdy také pořádně vydělali a po druhém mistrovském titulu ho prodali do Salcburku. Foto: Profimedia.cz

18. - 21. Simon Deli (FC Bruggy) – cca 59 milionů korun Z reprezentanta Pobřeží slonoviny Simona Deliho se v Edenu stal jeden z nejlepších ligových stoperů. Bývalý bek Sparty, Českých Budějovic a Příbrami vyrostl v opravdovou personu a oblíbence slávistických fanoušků. S týmem oslavil dva tituly a v létě roku 2019 odešel za téměř 60 milionů eur do Brugg, s nimiž vybojoval postup do Ligy mistrů. Do Edenu se pak ještě nakrátko vrátil jako hostující hráč. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

16. - 17. Antonín Barák (Udinese Calcio) – cca 71 milionů korun Antonín Barák přišel do Slavie v roce 2016 z Příbrami, v Edenu pobyl rok, pomohl vybojovat mistrovský titul a poté odešel do Udine. Italský klub o něho velmi stál, nabídku vytáhl na více než 70 milionů korun a Barák, který mezitím debutoval v reprezentaci, dostal svolení k odchodu. Foto: Profimedia.cz

16. - 17. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) - cca 71 milionů korun Jiří Pavlenka vychytal pro Slavii v roce 2017 mistrovský titul a poté zamířil do Bundesligy. Němečtí fanoušci ho neznali, experti podceňovali, Pavlenka ale v brance Werderu Brémy zářil a zařadil se po bok nejlepších gólmanů soutěže. Dokonce okolo něho kroužili skauti Liverpoolu či Barcelony. Foto: Profimedia.cz

15. Jaromír Zmrhal (Brescia Calcio) – cca 89 milionů korun Slávistický odchovanec Jaromír Zmrhal odehrál v sešívaném dresu 187 ligových zápasů. Patřil k důležitým postavám kádru, který však v létě roku 2019 opustil. Reprezentační záložník odešel za téměř za 90 milionů korun do Brescie, ale příliš si tam nezahrál. Momentálně je hráčem Slovanu Bratislava, kam z Itálie odešel v roce 2021 zadarmo jako volný hráč. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

14. Marek Suchý (Spartak Moskva) – cca 90 milionů korun Stoper Marek Suchý je slávistickým odchovancem, prošel všemi mládežnickými kategoriemi a patřil k oporám prvního týmu, s nímž trenér Jarolím vyhrál dva tituly. V polovině ročníku 2010/11 odešel na hostování do moskevského Spartaku, které se brzy proměnilo v přestup. Ruský klub poslal do Prahy 90 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

12. - 13. Karel Poborský (Manchester United) – cca 95 milionů korun Bývalý geniální záložník Karel Poborský začínal v Českých Budějovicích, odkud se přes Žižkov dostal do Slavie, s níž vyhrál v sezoně 1995/96 titul. Prožil legendární tažení Pohárem UEFA a po úspěšném Euru se stal prvním českým hráčem, který přestoupil do Manchesteru United. Sir Alex Ferguson za něho zaplatil skoro sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

12. - 13. Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns) - cca 95 milionů korun Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Zrádci a krysy! 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávali pořádně pocítit. V sešívaném dresu vydržel necelé tři roky a v březnu 2022 zamířil do Číny. Klub z Wuhanu za něho poslal do Edenu skoro sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

11. Petar Musa (Boavista) - cca 101 milionů eur Chorvatský útočník Petar Musa přišel do Slavie v roce 2017 z Interu Zaprešič coby talentovaný teenager. Sešívaní ho nejdříve vyexpedovali na hostování do Viktorie Žižkov, následně do Liberce a posléze do německého Unionu Berlín. V létě roku 2021 to vypadalo, že by se mohl protlačit do kádru, ale nakonec vyrazil na další hostování, tentokrát do portugalské Boavisty. 14 nejlepších ligových střelců z Balkánu. Překoná jednou někdo Aidina Mahmutoviče? Nejlepší střelec Fortuna ligy ze sezony 2019/20 si na jihozápadě Evropy vede nadmíru dobře a do Edenu už se nevrátil. Portugalský klub ho koupil za více než sto milionů korun a následně za ještě vyšší částku prodal Benfice Lisabon, kde působí dosud. Foto: Profimedia.cz

9. - 10. Michael Ngadeu (KAA Gent) – cca 107 milionů korun Kamerunský reprezentant Michael Ngadeau přišel do Slavie v roce 2016 z Botosani a rychle se stal jednou z opor sestavy. Byl u dvou titulů a společně se Simonem Delim vytvořil nejlepší stoperskou dvojici v lize. V létě roku 2019 přestoupil do belgického Gentu za téměř 110 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

9. - 10. Tomáš Necid (CSKA Moskva) – cca 107 milionů korun Tomáš Necid nyní patří pražským Bohemians. Předtím hrál i v Bursasporu, Zwolle, PAOKu Soluň či Haagu, nejdelší dobu po odchodu ze Slavie, za níž hrál od dorosteneckého věku, byl ale hráčem CSKA Moskva. S ruským klubem, jenž za něho poslal do Edenu přes sto milionů korun, podepsal smlouvu na začátku sezony 2008/09 a na východ odešel v polovině ročníku. V rozletu kariéry ho však několikrát přibrzdilo zranění. Foto: Profimedia.cz

8. Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva) - cca 118,5 milionu korun Útočník Jan Kuchta v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde je do konce sezony na hostování, za něž Letenští zaplatí rovný milion eur. Foto: Profimedia.cz

7. David Zima (FC Turín) - cca 140 milionů korun Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V aktuální sezoně Serie A nastoupil do devíti utkání, ale jen čtyřikrát byl v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

6. Vladimír Coufal (West ham United) - cca 142 milionů korun Jen za pět hráčů získala Slavia větší balík peněz než za Vladimíra Coufala, který je druhým nejdražším obráncem, jenž z Edenu odešel do zahraničního klubu. Do Prahy přišel v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Zabydlel se na pravém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci. V minulosti o něho stál Freiburg, v roce 2020 však zamířil za více než 140 milionů korun do West Hamu, kde se rychle adaptoval a získal okamžitě místo v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

5. Yira Sor (KRC Genk) - cca 154 milionů korun Nigérijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v ročníku 2020/21 v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Během zimy se spekulovalo o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za mladého nigerijského borce, který dal během podzimu tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026, ale příliš dlouho ho neudrželi. Letos v lednu odešel za více než 150 milionů korun do belgického Genku. Foto: Profimedia.cz

3. - 4. Alexander Bah (Benfica Lisabon) - cca 190 milionů korun Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. Drahé zboží. 5 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Loni v létě přestoupil za osm milionů eur, tedy přibližně za 190 milionů korun, do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

3. - 4. Abdallah Sima (Brighton and Hove Albion) - cca 190 milionů korun V české lize působil jen krátce, ale stihl se ukázat v parádním světle. Abdallah Sima nastřílel v dresu Slavie jedenáct ligových branek ve 24 zápasech a v sezoně 2020/21 se zařadil po bok největších hvězd tuzemské soutěže. Vysloužil si zájem a pozornost řady bohatých zahraničních klubů a nakonec zamířil předloni v létě do anglického Brightonu, který za něho do Edenu poslal skoro dvě stě milionů korun. Foto: Profimedia.cz

2. Alex Král (Spartak Moskva) - cca 284,5 milionu korun Alex Král je sice slávistickým odchovancem, s ligou ale začínal v Teplicích, odkud se v posléze vrátil do Edenu. Sešívaným pomohl k titulu a k postupu do Ligy mistrů, udělal si skvělé jméno a následně talentovaný univerzál přestoupil do Spartaku Moskva. Ruský klub si ho cenil skoro na tři sta milionů korun. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia