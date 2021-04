Souček, Šmicer či Poborský. 17 nejdražších hráčů, které Slavia prodala do zahraničí

Slavia patří dlouhodobě k významným hráčům na přestupovém trhu. Ze „sešívaného“ kádru odcházela do zahraničí taková esa jako Vladimír Šmicer, Karel Poborský či Tomáš Necid, na nichž klub pořádně vydělal. Jak vypadá žebříček 17 nejdražších hráčů, za které pražský klub nejvíce utržil? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.

17. Rudolf Skácel (Olympique Marseille) – cca 41,5 milionu korun Rodák z Trutnova začínal s velkým fotbalem v Hradci Králové, odkud ho v roce 2002 koupila asi za 14 milionů korun Slavia. Rudolf Skácel se ale v Praze dlouho neohřál a po roce a půl odešel do Marseille. Působil taky v Řecku, Skotsku, Německu a Anglii, do Slavie se dvakrát vrátil a poté hrál ještě za Příbram. Foto: Profimedia.cz

16. Mickaël Tavares (Hamburk) – cca 48 milionů korun Senegalský záložník přišel do Slavie v roce 2007 z francouzského Tours. Rychle se stal „hitem“ a tahounem družiny trenéra Karla Jarolíma. Slavii pomohl k titulu i historickému postupu do Ligy mistrů a po roce a půl přestoupil do Hamburku. Bundesligový tým za něho zaplatil téměř 50 milionů korun, Mickaël Tavares se ale příliš neprosadil. Byl taky v Anglii, Nizozemsku, objevil se v Mladé Boleslavi a pokračoval v Austrálii či Francii. Foto: Profimedia.cz

15. Michal Švec (Heerenveen) – cca 63,5 milionu korun Když mu bylo deset let, vyhlédla si ho Slavia. Michal Švec prošel všemi mládežnickými kategoriemi a probojoval se i do prvního týmu, ve kterém debutoval coby šestnáctiletý mladík v Poháru UEFA. V polovině mistrovské sezony 2007/08 zamířil do nizozemského Heerenveenu, s nímž podepsal smlouvu na 4,5 roku. Poté odešel do Maďarska, znovu se vrátil do Slavie a nyní je hráčem B týmu. Foto: Profimedia.cz

11. - 14. Vladimír Šmicer (Racing Lens) – cca 65 milionů korun Bývalý skvělý reprezentant se objevil v prvním týmu už v roce 1992 a vydržel v něm do Eura 1996, na němž výrazně pomohl ke stříbrným medailím. Po šampionátu přestoupil Vladimír Šmicer za více než 60 milionů korun do Lens, odkud později zamířil do Liverpoolu, s nímž vyhrál Ligu mistrů. V roce 2007 se vrátil do Slavie, oslavil další dva tituly i historický postup do milionářské soutěže. Foto: Profimedia.cz

11. - 14. Štěpán Vachoušek (Olympique Marseille) – cca 65 milionů korun Štěpán Vachoušek držel dlouho přestupový rekord mezi dvěma domácími kluby. V roce 2002 ho koupila Slavia, která zaplatila Teplicím 27 milionů korun. Po roce zamířil do Marseille, které za něj utratilo více než dvojnásobek. Foto: Profimedia.cz

11. - 14. Dušan Švento (RB Salcburk) – cca 65 milionů korun Slavia v létě roku 2016 rozjela malou „reality show“, na jejímž konci byl podpis smlouvy se slovenským reprezentantem Dušanem Šventem. Ten ve Slavii už působil dříve - v letech 2005 až 2009 - a zanechal v klubu velmi výraznou stopu. Byl u dvou titulů, zahrál si v Lize mistrů a patřil k oporám týmu. Sešívaní na něm tehdy také pořádně vydělali a po druhém mistrovském titulu ho prodali do Salcburku. Foto: Profimedia.cz

11. - 14. Simon Deli (FC Bruggy) – cca 65 milionů korun Z reprezentanta Pobřeží slonoviny Simona Deliho se v Edenu stal jeden z nejlepších ligových stoperů. Bývalý bek Sparty, Českých Budějovic a Příbrami vyrostl v opravdovou personu a oblíbence slávistických fanoušků. S týmem oslavil dva tituly a v létě roku 2019 odešel za 65 milionů eur do Brugg, s nimiž vybojoval postup do Ligy mistrů. Letos v zimě se však vrátil do Edenu na hostování do konce sezony. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

9. - 10. Antonín Barák (Udinese Calcio) – cca 78 milionů korun Antonín Barák přišel do Slavie v roce 2016 z Příbrami, v Edenu pobyl rok, pomohl vybojovat mistrovský titul a poté odešel do Udine. Italský klub o něho velmi stál, nabídku vyšrouboval na téměř 80 milionů korun a Barák, který mezitím debutoval v reprezentaci, dostal svolení k odchodu. Foto: Profimedia.cz

9. - 10. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) - cca 78 milionů korun Jiří Pavlenka vychytal pro Slavii v roce 2017 mistrovský titul a poté zamířil do Bundesligy. Němečtí fanoušci ho neznali, experti podceňovali, Pavlenka ale v bráně Werderu Brémy zářil a zařadil se po bok nejlepších gólmanů soutěže. Dokonce okolo něj kroužil Liverpool či Barcelona. Foto: Profimedia.cz

8. Jaromír Zmrhal (Brescia Calcio) – cca 97 milionů korun Slávistický odchovanec odehrál za Slavii 187 ligových zápasů. Patřil k důležitým postavám sešívaného kádru, který však v létě roku 2019 opustil. Reprezentační záložník odešel za téměř za sto milionů korun do Brescie, ale příliš si tam nezahrál a momentálně už je zase zpět na hostování v české lize a obléká dres Mladé Boleslavi. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

7. Marek Suchý (Spartak Moskva) – cca 98,5 milionů korun Stoper Marek Suchý je slávistickým odchovancem, prošel všemi mládežnickými kategoriemi a patřil k oporám prvního týmu, s nímž trenér Jarolím vyhrál dva tituly. V polovině ročníku 2010/11 odešel na hostování do moskevského Spartaku, které se brzy proměnilo v přestup. Ruský klub poslal do Prahy téměř sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

6. Karel Poborský (Manchester United) – cca 104 milionů korun Bývalý geniální záložník Karel Poborský začínal v Českých Budějovicích, odkud se přes Žižkov dostal do Slavie, s níž vyhrál v sezoně 1995/96 titul. Prožil legendární tažení Pohárem UEFA a po úspěšném Euru se stal prvním českým hráčem, který přestoupil do Manchesteru United. Sir Alex Ferguson za něho zaplatil přes sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

4. - 5. Michael Ngadeu (KAA Gent) – cca 117 milionů korun Kamerunský reprezentant Michael Ngadeau přišel do Slavie v roce 2016 z Botosani a rychle se stal jednou z opor sestavy. Byl u dvou titulů a společně s Delim vytvořil nejlepší stoperskou dvojici v lize. V létě roku 2019 přestoupil do belgického Gentu za téměř 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

4. - 5. Tomáš Necid (CSKA Moskva) – cca 117 milionů korun Tomáš Necid nyní patří pražským Bohemians. Předtím hrál i v Bursasporu, Zwolle, PAOKu Soluň či Haagu, nejdelší dobu po odchodu ze Slavie, za níž hrál od dorosteneckého věku, byl ale hráčem CSKA Moskva. S ruským klubem, jenž za něho poslal do Edenu přes sto milionů korun, podepsal smlouvu na začátku sezony 2008/09 a na východ odešel v polovině ročníku. V rozletu kariéry ho však několikrát přibrzdilo zranění. Foto: Profimedia.cz

3. Vladimír Coufal (West ham United) - 155,5 milionu korun Jen za dva hráče získala Slavia větší balík peněz než za Vladimíra Coufala, který je však nejdražším obráncem, jenž z Edenu odešel do zahraničního klubu. Do Prahy přišel v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Zabydlel se na pravém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci. V minulosti o něho stál Freiburg, loni však zamířil za téměř 160 milionů korun do West Hamu, kde se neuvěřitelně rychle adaptoval a získal okamžitě místo v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

2. Alex Král (Spartak Moskva) - cca 311 milionů korun Alex Král je sice slávistickým odchovancem, s ligou ale začínal v Teplicích, odkud se v posléze vrátil do Edenu. Sešívaným pomohl k titulu a k postupu do Ligy mistrů, udělal si skvělé jméno a následně talentovaný univerzál přestoupil do Spartaku Moskva. Ruský klub si ho cenil na více než tři sta milionů korun. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia