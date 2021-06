Před první světovou válkou se na našem území hrála soutěž s názvem Mistrovství zemí Koruny české. Nejlepší hokejová mužstva se pravidelně střetávala i po válce a v roce 1936 vznikla Československá hokejová liga.

Nejvyšší hokejová soutěž se na našem území hrála také za války, stejně tak pokračovala i po ní. Názvy ligy se měnily poměrně často. Nejdéle soutěž vydržela s názvem 1. liga.

Poslední společnou soutěží byla Federální hokejová liga, která se hrála od roku 1991 do rozpadu Československa. Během téměř třiceti sezon, kdy se hraje samostatná česká soutěž, se však měnil název soutěže už čtyřikrát.

Vývoj názvů hokejové soutěže 1936 – 1938 - Státní liga

1938 – 1939 - Středočeská župa (I. třída)

1939 – 1940 - Mistrovství Čech a Moravy

1940 – 1944 - Národní liga

1945 – 1949 – Státní liga

1949 – 1951 - Celostátní mistrovská soutěž

1951 – 1953 - Mistrovství republiky

1953 – 1956 - Přebor republiky

1956 – 1988 - 1. liga

1988 – 1991 - 1. celostátní hokejová liga

1991 – 1993 - Federální hokejová liga

Do roku 1996 se extraliga obešla v názvu bez hlavního sponzora. Prvním velkým vítězem se stalo Kladno, které ovládlo základní část. V play-off ale do vítězného konce své tažení nedotáhlo a z triumfu se nakonec radovali v Olomouci. V další sezoně přidal první titul Dadák Vsetín, na který Valaši navázali s názvem Petra. Od sezony 1996/1997 pak extraliga do svého názvu získala prvního generálního sponzora.

Staropramen extraliga (1996 – 1999)

V roce 1996 extraliga zažila velkou novinku - příchod generálního partnera, kterým se na tři sezony stal pivovar Staropramen. Do statistik tohoto období se však výrazně zapsal jen jeden celek – Vsetín. Hokejisté z Lapače ve všech třech ročnících ovládli základní část i následné play-off. Jediné, co se měnilo, byl název týmu. Dvakrát to byla Petra, pátý titul Vsetín získal coby Slovnaft.

Český Telecom extraliga (1999 – 2003)

Od sezony 2001/02 nahradil Staropramen v extraligovém názvu Český Telecom. Tato spolupráce trvala čtyři roky. A začala finálovou porážkou Vsetína, titul tak slavila Sparta. Za rok se ale situace obrátila a Slovnaft získal svůj šestý a zároveň také poslední titul. V další sezoně se na trůn vrátila Sparta, kterou v posledním ročníku Český Telecom extraligy vystřídala svým premiérovým triumfem Slavia.

Tipsport extraliga (2003 – 2006)

Rok 2003 přivedl do extraligy jako generálního sponzora sázkovou kancelář Tipsport. První ročník s novým názvem vyhrál Zlín. V další sezoně zavítala do extraligy řada hráčů z NHL, kde probíhala výluka, a hvězdami nabitá sezona skončila triumfem Pardubic. Tipsport extraligu završila dalším titulem Sparta.

O2 extraliga (2006 – 2010)

Posledním novým sponzorem extraligy se stala společnost O2, která své jméno s nejvyšší českou hokejovou ligou spojila na čtyři roky. Spolupráce to byla úspěšná a zajímavá, okořenily ji triumfy čtyř různých týmů – Sparty, Slavie, Karlových Varů a Pardubic.

Tipsport extraliga (2010 – dodnes)

Po čtyřech sezonách se extraliga vrátila ke spolupráci s Tipsportem. Na toto spojení a období nesmírně rádi vzpomínají v Třinci - vyhráli během něj totiž tři mistrovské tituly.

S přispěním Jiřího Štěpánka. Foto: Profimedia.cz