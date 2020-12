Sobotkou to skončit nemusí. 4 české hvězdy z NHL, které by mohly posílit Spartu

Dres Sparty letos oblékal Filip Chlapík, teď za pražský tým zase hraje Vladimír Sobotka. Nikdo však neví, kdy se rozběhne NHL, a tak by zpoza Atlantiku mohly do Sparty teoreticky dorazit i další posily. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Michael Frolík Budoucnost dvaatřicetiletého českého útočníka je značně nejistá. Michael Frolík se v průběhu poslední sezony stěhoval z Calgary do Buffala, ovšem od spolupráce se Sabres čekaly obě strany víc. Aktuálně je Frolík bez angažmá a řeší, co s ním bude dál. Zájem o něj měl Omsk, on by ale rád zůstal v NHL. Nebo se vrátí domů? „Jeho“ Kladno je v Chance lize, Chomutov, kde působil během poslední výluky, padl na úplné dno, ale co by řekl odchodu do Sparty? Foto: Profimedia.cz

Radko Gudas Třicetiletý tvrďák po konci ve Washingtonu zamířil na Floridu, se kterou podepsal tříletý kontrakt. Start NHL je ale v nedohlednu a Radko Gudas by rád zase hrál. A to se mu možná už brzy splní. Podle informací portálu iSport.cz by totiž mohl zamířit do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Jakub Voráček Stejně jako Frolík nebo Gudas, tak i Jakub Voráček prošel Kladnem. Jenže těžko si lze představit, že by hrál jen Chance ligu. Ale co Sparta? Pokud by se v ní sešel i s Gudasem, mohlo by to pro něj být velké lákadlo. Jednatřicetiletý reprezentační kapitán si během poslední výluky NHL zahrál i za pražského Lva a v 23 zápasech posbíral dvacet bodů. Pražané by jej nejspíš brali všemi deseti. Foto: Profimedia.cz