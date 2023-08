Snajpři na špici. Toto jsou historicky nejlepší kanonýři klubů z anglické Premier League

Jak by vypadalo pořadí v tabulce anglické Premier League, kdybychom jej vytvořili na základě gólů nastřílených nejlepšími střelci všech dvaceti klubů v historii Premier League (1992 – současnost)? Odpověď najdete i s patřičnými statistikami a fotodokumentací v následujících kapitolách. Pokud by vám neseděl počet klubů, pak je to tím, že v seznamu není zařazen Luton Town, který se v Premier League dosud nikdy neobjevil a za pár dnů jej čeká debut v nejvyšší soutěži.