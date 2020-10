Snajpr ze západu. Podívejte se, kterými kluby už prošel extraligový fantom Milan Gulaš

Milan Gulaš sice má už 34 let, stále je však nadstandardním hokejistou. Minimálně tedy v české Tipsprot extralize, kde je zase nejlepší. Už několik let válí v Plzni, předtím ale prošel i jinými tuzemskými kluby a zkoušel to taky v zahraničí.