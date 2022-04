Snajpr Musa je v kurzu. Podívejte se, kam by v létě mohl odejít útočník Slavie

Loni čtyřiadvacetiletý Petar Musa hostoval v Unionu Berlín a letos jej sešívaní zapůjčili do Boavisty Porto. Chorvatský útočník má na kontě už 11 soutěžních branek, tudíž by se měla automaticky aktivovat klauzule, která by hostování změnila v přestup. Jenže Boavista je ve špatné finanční kondici a Musa by nakonec mohl odejít úplně jinam. Kde všude ho sledují? Podívejte se.