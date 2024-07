Snadná překážka pro Spartu v předkole Ligy mistrů? 3 nejdražší hráči v kádru irského Shamrocku Rovers

Celková hodnota všech hráčů Shamrocku činí podle portálu TransferMarkt asi čtyři miliony eur. To je přibližně aktuální cena zraněného finského záložníka Sparty Kaana Kairinena. V letenském kádru však najdeme dalších pět borců, jejichž současná tržní hodnota je vyšší. Kteří hráči v irském celku jsou nejcennější? Na to odpovídají následující kapitoly.

Irský stoper Daniel Cleary strávil coby teenager čtyři roky v akademii Liverpoolu a působil nejen v mládežnických týmech Reds, ale prošel všemi národnímu výběry od 15 do 21 let. V současném působišti v Shamrocku je od července roku 2022, kdy přišel do klubu jako volný hráč ze skotského klubu St. Johnstone.

2. Aaron McEneff – 325 tisíc eur

Záložník Aaron McEneff je momentálně na marodce, takže je téměř jisté, že do zápasů druhého předkola Ligy mistrů s pražskou Spartou nezasáhne. Bývalý mládežnický reprezentant Irska prošel akademií Tottenhamu Horspur, v dresu anglického klubu si ale nikdy nezahrál.

Největší část dosavadní kariéry strávil devětadvacetiletý borec v Derry City, odkud se v roce 2018 jako vítěz Ligového poháru přesunul do Shamrocku. Po necelých dvou sezonách, během nichž vybojoval s Rovers ligový titul a triumfoval v tamní pohárové soutěži, odešel do skotského Heart of Midlothian a následně putoval na druhou stranu světa a upsal se australskému klubu Perth Glory, jehož je momentálně kmenovým hráčem. V Shamrocku je nyní pouze na hostování a na konci ledna by se měl do Perthu vrátit. Kluby se ovšem už domluvily na jeho přestupu, který by měl vejít v platnost 1. ledna 2025.

