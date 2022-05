Snad to letos cinkne. 6 hráčů, kteří mohou dovést český tým k medaili z mistrovství světa

Český tým má na soupisce tři vyrovnané gólmany, z nichž by každý mohl být jedničkou. Marek Langhamer má za sebou parádní sezonu ve Finsku i skvělou přípravu s národním týmem. Lukáš Dostál je zase považován za reprezentační jedničku budoucnosti, letos navíc poprvé nakoukl do NHL. Stejně jako Karel Vejmelka, který během svého premiérového ročníku za Atlantikem dostal více prostoru, než sám čekal. Z českých gólmanů toho v NHL odchytal nejvíc a v bráně Arizony podával velmi dobré výkony. V 25 letech si na šampionátu odbude premiéru, čeká se, že bude jedničkou.

Hodně dobře je poskládaná taky česká obrana, ve které figuruje střelec z přípravy David Sklenička či mladík David Jiříček. Z NHL český tým získal do obrany dvě posily – Radima Šimka a Filipa Hronka. Čtyřiadvacetiletý bek Detroitu bude hrát už na čtvrtém světovém šampionátu v řadě a trenéři na něj budou opět hodně spoléhat. Klíčovou roli by měl mít i na přesilovce.

David Krejčí

V NHL to sice po minulé sezoně zabalil a vrátil se do extraligy, v té ale vyčníval a zápas co zápas ukazoval, jak moc je výjimečným hráčem. Kdyby šestatřicetiletý David Krejčí chtěl, ihned by se mohl vrátit do NHL, je ale dost možné, že po letošním šampionátu ukončí kariéru. Ještě předtím chce ale zaútočit na medaili.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia