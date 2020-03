Smutné odcházení. Tři legendy Fortuna ligy, kterým může koronavirus ukončit kariéru

Fortuna liga je prozatím přerušena, ovšem co bude dál, to nikdo neví. Bude se dohrávat v létě? Nebo se nedohraje vůbec? A co bude s ligovými legendami? Třem z nich může koronavirus předčasně ukončit kariéru. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Ilustrační foto: Profimedia.cz Koronavirus online

Milan Baroš (38 let, Baník Ostrava) Vítěz Ligy mistrů a nejlepší střelec mistrovství Evropy z roku 2004 hraje s největší pravděpodobností svou poslední sezonu v kariéře. Osmatřicetiletý útočník se chtěl rozloučit na hřišti a nejlépe tím, aby svůj Baník dovedl do pohárové Evropy. Druhý bod by se splnit mohl, ale co ten první? Baroš letos i vinou zdravotních problémů zasáhl jen do devíti zápasů a na jaře pod novým koučem Lubošem Kozlem ještě nenastoupil. Konec legendy se nezadržitelně blíží. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jaroslav Drobný (40 let, Dynamo České Budějovice) Čtyřicetiletý gólman v průběhu podzimu přišel do Českých Budějovic, za které letos odchytal dvanáct zápasů, dostal jen 14 branek a připsal si pět čistých kont. Na jihu Čech by si určitě přáli, aby bývalý reprezentační gólman, jenž prošel kus Evropy, pokračoval i nadále, zkušený brankář však po letošní sezoně s největší pravděpodobností pověsí brankářské rukavice na hřebík. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia