Smutné konce patriotů. 5 hráčů Baníku Ostrava, kteří z klubu odešli ve zlém

V minulosti se stalo už několikrát, že ostravský Baník opouštěl někdo, kdo měl ke klubu a k fanouškům (a fanoušci k němu) více než přátelský vztah. Jména pěti borců, kteří za nepříjemných okolností opustili Baník, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Václav Svěrkoš Bývalý reprezentační útočník Václav Svěrkoš odstartoval profesionální kariéru na Bazalech, odkud odešel v roce 2003 do Borussie Mönchengladbach. Za čtyři roky byl ale zpět. V roce 2009 se vydal z Ostravy na další zahraniční štaci, tentokrát do Sochaux, ale po dvou letech by opět zpátky doma. Podepsal pětiletou smlouvu, stal se oporou mančaftu a fanoušci ho milovali. Jenže v říjnu roku 2014 se s klubem nečekaně rozešel - a to hodně ve zlém. Slezané tak ztratili jednoho z nejvěrnějších a nejoddanějších hráčů posledních let. Foto: Profimedia.cz

René Bolf V mistrovské sezoně 2003/04 byl jedním z klíčových hráčů party trenéra Františka Komňackého. René Bolf dirigoval nejen zadní řady a pomohl Baníku k titulu. Blýskl se i na následném Euru a poté odešel do francouzského Auxerre. Po třech letech byl ale zpět v Ostravě, stal se kapitánem a na Bazalech působil až do roku 2011. Jenže kdo by si myslel, že v Ostravě ukončí kariéru, mýlil by se. Vedení klubu mu totiž dlužilo peníze a navíc mu komplikovalo odchod do sousední Karviné. Památné duo Poulíček a Tittelbach. Připomeňte si jejich 13 nejlepších hlášek „Jsem sice volný hráč, protože mi skončila smlouva, ale pokud chci přestoupit v rámci české první nebo druhé ligy, má Baník nárok na tabulkové odstupné. Slíbili mi, že ho za mě chtít nebudou, tento slib ale bohužel nedodrželi,“ řekl tehdy a ukončil kariéru. Do Karviné ale nakonec odešel a po dvou letech zamířil do Vigantic. Fanoušci Baníku na něj stále rádi vzpomínají. Foto: Profimedia.cz

Martin Čížek Bývalý skvělý záložník má ve sbírce čtyři české tituly. Tři z nich získal ve Spartě, jeden v Ostravě. Toho si zřejmě cení nejvíc. Martin Čížek byl jedním z klíčových hráčů na cestě Baníku k titulu v sezoně 2003/04, po které si osmnáctinásobný reprezentant získal na Bazalech výsadní postavení. O dva roky později bylo ale všechno jinak. Čížek se nevešel do sestavy, navíc se zranil, Baník se nedostal do pohárů a začal boj o peníze. Znojmo a 7 dalších českých klubů, které hrály první ligu ve „vyhnanství“ Čížek měl lukrativní smlouvu, navrhoval vyplacení a odchod, vedení klubu ale volilo jiný přístup. „Kontrakt jsem měl podepsaný a v žádném případě jsem nehodlal ustoupit. Vedení mě přeřadilo do béčka, a pak se to už táhlo,“ vzpomíná Čížek, který měl nabídky odjinud, ale z Ostravy se mu nechtělo. I proto už si v lize nikdy nezahrál… Foto: Profimedia.cz

Martin Lukeš Martin Lukeš téměř celou kariéru spojil s Baníkem. Před sezonou 2003/04 ale odešel do Slavie a přišel tak o titul. Po roce byl zpět v Ostravě, ale ligu už nevyhrál. Dvojnásobný reprezentant, který v debutu za národní tým dal dva góly Slovinsku, zůstal na Bazalech až do začátku roku 2014. 10 nejmladších debutantů v reprezentaci. Nejlépe zvládl premiéru Lukeš Pak vedení klubu oznámilo dlouholeté opoře, „srdci“ Baníku a kapitánovi, že už s ním nepočítá. Náhlý konec si vzal na starost František Komňacký. Bylo to nečekané, pro Lukeše i fanoušky to byl šok. Příznivci klubu dali nespokojenost najevo, nelíbilo se jim, jak se vedení zachovalo k jejich oblíbenci, který „zmizel“ do krajského přeboru. Foto: Profimedia.cz