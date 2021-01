Smolař Černý musí zahodit myšlenky na přestup. Kde všude se o něj zajímali?

Nizozemsko

Černý v současné době nastupuje za Twente, patří však Utrechtu, který jej přivedl z Ajaxu. V Nizozemsku si udělal skvělé jméno a v zemi Oranjes by mohl pokračovat. V Twente by určitě měli zájem o to, aby u nich Černý zůstal, spekulovalo se však také o možném návratu do Ajaxu, který si s Utrechtem vyjednal klauzuli o zpětné odkupu. Za ten by v Amsterdamu zaplatili pět milionů eur. Je však otázkou, co s jeho budoucností udělá zranění.

Foto: Profimedia.cz