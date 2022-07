Šmíca, Poborák a další esa. Jak si vedlo po návratu do české ligy 14 slavných fotbalistů?

V minulosti se ukázalo, že zatímco některým ex-hvězdám se návrat do české nejvyšší soutěže vydařil, jiné podle představ nehrály. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete čtrnáct nejznámějších navrátilců do tuzemské ligy a dozvíte se, jak se jim po příchodu do české soutěže dařilo.

Kdo čekal, že se v tomto ohledu po návratu do české ligy něco změní, byl pořádně naivní. Rosický svou premiérovou sezonu po příchod na Letnou promarodil - nastoupil jen do jediného utkání. Svůj první gól po přestupu do Sparty dal až více než rok po návratu. O tři měsíce později oznámil odchod do sportovního důchodu.

Už v létě se však vrátil do Turecka, ale jeho angažmá v Antalyasporu utnul přetržený křížový vaz v koleně. V září roku 2014 se vrátil zpátky do Baníku. Odehrál 11 utkání a dal dvě branky. Po sezoně mu vedení klubu nenabídlo prodloužení smlouvy a odešel jako volný hráč do Mladé Boleslavi, odkud se přes Liberec v létě roku 2017 potřetí vrátil do mateřského klubu, kde ukončil kariéru.

Z birminghamského klubu odešel v roce 2007 a postupně oblékal dresy Marseille, Portmouthu a Galatasaraye Istanbul. V únoru roku 2013 se vrátil do vlasti a podepsal smlouvu v Baníku. Dohodl se na platu 20 tisíc korun měsíčně plus prémie a rozhodl se všechny vydělané peníze věnovat na rozvoj mládeže v ostravském klubu.

Kariéra Milana Baroše se uzavřela v roce 2020 a39 její epilog se dopsal na českých trávnících. Někdejší superhvězda Baníku Ostrava zamířila v roce 2002 do Liverpoolu. Hned ve svém prvním utkání v Premier League dokázal vstřelit dvě branky a než v sezoně 2005/06 zamířil do Aston Villy, měl na kontě 108 zápasů ve všech soutěžích a 27 gólů.

Byl to ligový návrat jako hrom. Jeden z nejslavnějších českých fotbalistů historie se po letech strávených v Manchesteru United, Benfice nebo Laziu rozhodl v roce 2002 vrátit domů. Ne však do Slavie, ale do Sparty, v jejímž dresu se stal nejlépe placeným ligovým hráčem. Tým dovedl ke dvěma titulům i k postupu do Ligy mistrů, ve které i díky jeho gólům v sezoně 2003/04 Sparta postoupila ze skupiny.

Co si ale neodpustil, to byly jeho zkraty a výbuchy. I kvůli těmto excesům Sparta ztratila o Řepku zájem a bývalý reprezentant se přesunul do Českých Budějovic, které pomohl zachránil v lize.

Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005 se přes francouzské Bordeaux vrátil v roce 2007 domů, do Slavie. Do Čech přišel Vladimír Šmicer coby amatér, ihned se ale stal oporou, jedním z lídrů týmu a Slavii dovedl do Ligy mistrů. Dvěma brankami také rozhodl o vysokém vítězství 4:1 v derby na Letné.

V roce 2008 se vrátil do Čech, místo do Slavie však šel překvapivě do Sparty, kde se ihned stal kapitánem a v první sezoně také nejlepším týmovým střelcem. Letenské dovedl ke druhému místu a do bojů o Ligu mistrů. V další sezoně ale musel na operaci s kolenem a následně se kariéru rozhodl ukončit.

Sionko se ihned propracoval do základní sestavy a byl oporou letenského týmu. Rozhodl historicky první zápas o Superpohár a jeho angažmá ve Spartě se dá považovat jako úspěšné. Nedlouho poté, co o něho Sparta přestala mít zájem, ukončil kariéru.

Jeden z návratů, který se vyvedl. Libor Sionko se v roce 2004 vydal ze Sparty do rakouského Grazu, hrál v Austrii Vídeň, Glasgow Rangers a v FC Kodaň. Oslavil několik úspěchů a v lednu 2010 se vrátil do Sparty, se kterou hned získal mistrovský titul.

Skoro devět let hrál v zahraničí, získal tituly v Rusku, Anglii i Skotsku. Pak zamířil do Španělska, do Zaragozy, kde se mu dařilo. Po letech v cizině se odhodlal Jiří Jarošík k návratu domů do Sparty, ve které dříve podával velmi dobré výkony.

Liberecký hračička se domů vracel dvakrát. Poprvé v roce 2004, když se Sparta tahala s Baníkem o titul. Ostravský klub byl ale úspěšnější a Jiří Štajner, ač dal ve 14 zápasech tři branky, svými výkony moc nepřesvědčil a vrátil se do německého Hannoveru, kde působil od roku 2002. V Německu vydržel dlouho, nakonec se ale vydal zpět domů, do Liberce, který dotáhl k ligovému titulu.

Bývalý úspěšný reprezentant Tomáš Galásek plánoval završit kariéru v mateřském Baníku, kam se v roce 2008 vrátil po sezonách strávených v Nizozemsku a Německu. Defenzivní štít tehdy podepsal v Ostravě smlouvu na rok, stal se velmi platným členem sestavy a jedním z lídrů mužstva. Svými výkony zaujal Mönchengladbach. Vábení z Bundesligy neodolal a po čtrnácti zápasech v dresu Baníku ještě jednou zamířil do Německa a do vlasti už se pak jako hráč nevrátil.

Radek Bejbl

Do profesionálního fotbalu zasáhl Radek Bejbl už v 18 letech ve Slavii. V průběhu let se vypracoval mezi největší hvězdy ligy, Sešívané dovedl k titulu a také do semifinále Poháru UEFA. Ve stejném roce zamířil do madridského Atlétika, zahrál si Ligu mistrů a v roce 2000 odešel do francouzského Lens. Tam zůstal dva roky a pak se vrátil domů do Slavie. Jenže na své předchozí angažmá už nenavázal a naděje, které do něj v klubu vkládali, tak úplně nesplnil.

V roce 2005 se ještě jednou vydal do zahraničí, do Rapidu Vídeň, kde zůstal dva roky. Pak se rozhodl znovu k návratu do Čech, měl se stát jedním z tahounů Liberce, jenže kvůli zranění se moc neukázal a odehrál jen osm zápasů.

