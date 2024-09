Slušný reparát za Gruzii. 5 nejlepších českých hráčů v utkání s Ukrajinou

Ne, s Ukrajinou to od českého týmu nebyl bezchybný výkon. K tomu bylo ještě hodně daleko. Češi ale bojovali, dřeli, dali i tři branky a zvítězili 3:2. A to se počítá.

Proti Gruzii nastoupil ve středu zálohy Alex Král, jeho spolupráce se Součkem ale vázla. V Edenu dostal šanci Lukáš Červ a ukázalo se, že to bylo správně. Plzeňské opory bylo plné hřiště, byl hodně vidět. Obětavý výkon by mu měl zajistit i další reprezentační šance.

V minulé sezoně ve Wolfsburgu moc nenastupoval a na jeho výkonech v reprezentaci to bylo znát. Teď hraje pravidelně za Rangers a formu si přivezl i do národního týmu. Nebál se hrát jeden na jednoho, působil sebevědomě. Měl lví podíl na první brance.

Pavel Šulc

Takto by to šlo. Pavel Šulc dal loni v lize 18 branek, formu má i v úvodu tohoto ročníku, prosazuje se také v evropských pohárech, reprezentace ale čekala, až to naplno rozbalí i v národních barvách. Teď to přišlo. Proti Ukrajině dal dva góly, byl hráčem utkání. Přejme si, ať takových zápasů odehraje víc.

Foto: Profimedia.cz