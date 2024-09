Slušňáci a gentlemani. 10 obránců, kteří od sezony 2018/19 nasbírali v NHL nejméně trestných minut

Část 1 / 11



Víte, kdo je nejtrestanějším obráncem v NHL od sezony 2018/19? Rus Nikita Zadorov. Během 420 zápasů základní části soutěže nastřádal do statistik 458 trestných minut. Na druhé straně tohoto žebříčku bychom našli disciplinované slušňáky, kteří si na trestné lavici odseděli jen zlomek tohoto času. Kdo je nejslušnějším zadákem v NHL? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, proto ji vyjádříme řečí čísel. V následujících kapitolách najdete deset hokejistů, kteří od sezony 2018/19 až do současnosti nasbírali nejméně trestných minut. Aby to bylo co nejobjektivnější, zařadili jsme do výběru pouze beky, kteří odehráli v daném období alespoň 320 zápasů v základní části. V žebříčku jsou pouze borci, kteří mají v NHL podepsanou smlouvu na sezonu 2024/25.

10. Trevor van Riemsdyk (Washington Capitals) – 95 trestných minut v 364 zápasech Ze dvou bratrů Van Riemsdykových je známějším útočník James, který se stal dvojkou draftu v roce 2007 a v NHL už odehrál přes tisíc utkání. O dva roky mladší Trevor na rozdíl od svého sourozence nikdy draftem neprošel, přesto si do elitní ligy cestu našel. V univerzitní lize NCAA si vedl natolik dobře, že mu v roce 2014 dalo Chicago k podpisu roční smlouvu, kterou později prodloužil. Ostřelovači. 10 hokejistů, kteří od sezony 2014/15 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Od roku 2017 hrál tři sezony v dresu Caroliny a nyní jej čeká pátý rok v barvách Washingtonu. Van Riemsdyk je spolehlivým bekem do třetí pětky a své místo má i ve formaci pro oslabení. Je to hráč, který jen zřídkakdy zahřívá trestnou lavici. V minulém ročníku na ní během 70 zápasů odseděl jen 18 minut. V klubu z hlavního města USA má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

9. Marc-Edouard Vlasic (San Jose Sharks) – 88 trestných minut v 403 zápasech Kdybychom měli soudit jen podle statistických čísel, kanadský obránce Marc-Édouard Vlasic by nás asi nijak zvlášť neohromil. San Jose ho draftovalo v roce 2005 jako 35. hráče v celkovém pořadí a v NHL působí od sezony 2006/07. Pouze třikrát se dostal během základní části soutěže přes 30 bodů, ale jeho hodnota nikdy nespočívala v produktivitě, ale v nesmírně konzistentních výkonech, které ho dostaly nejen do sestavy olympijského výběru Kanady, jenž vybojoval na hrách v Soči zlaté medaile, ale také do nominace na poslední Světový pohár. To už dost jasně vypovídá o jeho kvalitách. 13 největších legend v historii San Jose Sharks. Patří mezi ně i Tomáš Hertl Jeho obrovskou devizou je také minimální náchylnost ke zraněním. Bývalý generální manažer San Jose Doug Wilson kdysi prohlásil, že Vlasic je „železným mužem", jedním z nejzdravějších, jakého za posledních pětadvacet let v NHL viděl. Nyní je mu sedmatřicet let a v historii klubu najdeme jen jediného hokejistu, který za něj odehrál víc zápasů. Na ledě býval ve svých nejlepších časech nepřehlédnutelný díky perfektnímu a elegantnímu bruslení, skvělé poziční hře, výborné přihrávce a slušné střele. Navíc je nesmírně disciplinovaný, což dokládá i (na obránce) velmi nízký počet trestných minut, které sbírá. Foto: Profimedia.cz

8. Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) – 85 trestných minut v 331 zápasech Zach Werenski je produktem americké národní hokejové akademie, takže si prošel reprezentačními výběry do 17, 18 a 20 let. Ze šampionátu sedmnáctek má doma zlato a k němu má bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Je to typ moderního beka, který umí hrát poctivě dozadu, ale jakmile je to možné, vyráží podporovat ofenzívu. Protože je skvělým bruslařem, umí pokrýt velkou část kluziště. Kromě toho má potřebnou sílu a stabilitu, takže v soubojích u mantinelů mu může jen málokdo konkurovat. Pracháči. Toto byli nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 Na ledě působí klidně a vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže se rychle zorientovat v každé situaci. Díky výjimečné předvídavosti a hokejové inteligenci je vždycky o krok napřed před svými protivníky. Patří mezi absolutně nejlepší ofenzivní beky na světě. Díky fyzickým dispozicím se nebojí hrát důrazně ve vlastním obranném pásmu, čistí prostor před gólmanem a je silný v rozích hřiště. Když se nechá útočník nachytat s hlavou dole, může očekávat tvrdý hit. Jeho styl je však čistý a bez záludností, takže na trestnou lavici míří jen málokdy. Foto: Profimedia.cz

7. Samuel Girard (Colorado Avalanche) – 85 trestných minut v 402 zápasech Kanadský bek Samuel Girard je stálicí v sestavě Colorada, kam byl vyměněn v sezoně 2017/18 z Nashvillu, který jej v roce 2016 draftoval z 47. místa. Na obránce nevysoký (jen 178 cm vysoký) chlapík, je typem zadáka, který rád podporuje útok. Je to tvrdý pracant, který se nebojí osobních soubojů, výborně bruslí, má dobré oko a šikovné ruce pro přesnou přihrávku. Navíc zbytečně neoslabuje tým, protože se nenechává moc vylučovat. V roce 2022 pomohl Avalanche k zisku Stanley Cupu. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2027, a ten mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši pěti milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

6. Alec Martinez (Chicago Blackhawks) – 82 trestných minut v 322 zápasech Kdo by v roce 2014 po prvních zápasech play-off řekl, že Los Angeles vyhrají Stanley Cup? Kings totiž v úvodní sérii prohrávali už 0:3 na zápasy se San Jose a na jejich postup do druhého kola by (téměř) nikdo nevsadil ani šesták. Jenže Králům se povedl jeden z nejlegendárnějších obratů v dějinách soutěže a došli až do finále. Souboj o nejcennější trofej s New Yorkem Rangers skončil v pátém utkání a potřetí v této sérii jej rozhodoval až nastavený čas. Ukončila ho branka ve druhém prodloužení. Kings rychlým útokem přečíslili obranu Jezdců a situaci tři na dva zvládli bezchybně. Po střele Tylera Toffoliho zůstal u pravé tyčky Lundqvistovy branky úplně volný obránce Alec Martinez, který dal bez problémů dorazil vyražený puk do sítě a dal svůj nejdůležitější gól kariéry. Nezapomenutelné trefy. 14 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup Od té doby už uplynulo hodně času a americký zadák, jemuž je nyní 37 let, si pocity ze zisku nejcennější trofeje zopakoval i v roce 2023, kdy se radoval v dresu Vegas Golden Knights. V NHL jej nyní čeká už šestnáctá sezona, v níž bude nově oblékat dres Chicaga. Půjde do ní s vizitkou jednoho z nejméně faulujících beků v lize. Foto: Profimedia.cz

5. Olli Määttä (Detroit Red Wings) – 76 trestných minut v 382 zápasech Finský bek Olli Määttä je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu. K jeho zisku přispěl nemalou měrou v letech 2016 a 2017 v dresu Pittsburghu, který jej v roce 2012 draftoval už v prvním kole. S pensylvánským klubem se rozloučil v roce 2019 a přes Chicago a Los Angeles se dostal do současného působiště v Detroitu, kde ho čeká třetí sezona. Jeho místo je v třetí pětce, kde odvádí solidní a nesmírně disciplinovanou práci. Dlouhodobě patří k nejméně faulujícím zadákům v lize. V minulém ročníku odseděl na trestné lavice pouze 14 minut v 72 zápasech. Foto: Profimedia.cz

4. Ryan Pulock (New York Islanders) – 72 trestných minut v 402 zápasech Od sezony 2018/19 odehrál kanadský zadák Ryan Pulock v základní části NHL 402 střetnutí, posbíral v nich 57 plusových bodů v +/- bodování a na trestné lavici strávil pouhých 72 minut. Urostlý bek, jehož si Islanders vybrali v roce 2013 už v prvním kole draftu, má fyzické dispozice na to, aby soupeře válcoval, ale patří k džentlmenům v NHL. Jeho hlavní síla tkví v kreativitě, skvělé poziční hře a předvídavosti. Ne náhodou patří mezi elitní kvarteto obránců newyorského týmu a pravidelně nastupuje na přesilovky i oslabení. Jak důležitým hráčem pro Ostrovany je, dokazuje i fakt, že má podepsanou osmiletou smlouvu, která mu skončí až po ročníku 2029/30. Foto: Profimedia.cz

3. Jared Spurgeon (Minnesota Wild) – 70 trestných minut v 358 zápasech Čtyřiatřicetiletý Kanaďan Jared Spurgeon, jehož si vybrala Minnesota Wild v roce 2008 až v šestém kole draftu jako 156. hráče v pořadí, se vypracoval v jednoho nejuznávanějších a nejméně faulujících obránců v prestižní lize. O tom, že s ním jsou v klubu maximálně spokojeni, svědčí i sedmiletý kontrakt na více než 53 milionů dolarů, který mu vyprší v roce 2027. Nyní jej čeká už patnáctá sezona v dresu Minnesoty a pátá s kapitánským céčkem na hrudi. Foto: Profimedia.cz

2. Nate Schmidt (Florida Panthers) – 58 trestných minut v 385 zápasech Američan Nate Schmidt nikdy nebyl draftován. První zápas za reprezentační tým (včetně mládežnických kategorií) odehrál až v roce 2022, kdy mu bylo 30 let. Do elitní zámořské ligy se propracoval z univerzitní soutěže NCAA, v níž hrával v dresu Minnesoty. V roce 2013 si ho všimli skauti Washingtonu a Schmidt podepsal nováčkovský kontrakt s Capitals, který později prodloužil o rok a posléze o další dvě sezony. Mladí a zatraceně dobří. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých obránců v historii NHL V roce 2017, během rozšiřovacího draftu NHL, však nebyl mezi chráněnými hráči, a jeho práva získal nový klub z Las Vegas. Hned v premiérové sezoně Knights došli až do finále Stanley Cupu a Schmidt na tom měl svými výkony velkou zásluhu. Následně podepsal v klubu novou – šestiletou – smlouvu, která z něho udělala jednoho z nejlépe vydělávajících zadáků v lize. Od té doby se přes Vancouver a Winnipeg přesunul na Floridu. V létě podepsal roční kontrakt s vítězem minulého ročníku NHL. Foto: Profimedia.cz

1. Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) – 56 trestných minut v 438 zápasech Když Carolina draftovala v roce 2012 až jako 120. hráče v celkovém pořadí amerického obránce Jaccoba Slavina, manažeři klubu asi netušili, že možná sáhli po nesmírně talentovaném hokejistovi. V sezoně 2015/16 dostal první šanci v NHL a bez skurpulí ji drapl za pačesy. Odehrál 63 zápasů, ve kterých se propracoval k 20 bodům (2+18). DRAFT 2012: 15 „podceněných" hráčů, kteří se dokázali prosadit v NHL Slavin je už několik let jedním z nejvytíženějších hráčů týmu. Na ledě tráví v průměru na utkání kolem 21 minut. Navzdory tomu je jen minimálně vylučovaným hráčem. Právem už dvakrát získal Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v NHL. Je to typ mobilního hokejisty a moderního beka, který si zodpovědně plní defenzivní úkoly, ale zároveň neopomene, jakmile to je možné, vyrazit s pukem dopředu a podpořit ofenzívu. Foto: Profimedia.cz