Slovenští nováčci v extralize. 4 hráči ze země pod Tatrami, kteří v létě posílili české kluby

Před nadcházející extraligovou sezonou najdeme na soupiskách českých klubů skoro čtyři desítky slovenských hokejistů. Hráči ze země mezi Tatrami a Dunajem tvoří tradičně největší zahraniční kolonii v tuzemské nejvyšší soutěži.
Do nového ročníku extraligy půjde řada známých slovenských tváří, na které jsme si už na českých kluzištích zvykli v minulých letech. Do elitní soutěže však během léta přišlo kvarteto nových posil. O koho jde a do kterých klubů tito hokejisté zamířili, na to odpovídají následující kapitoly.
Pokračování 2 / 5
Marek Hrivík (HC Vítkovice) – 33 let
Klub v sezoně 2024/25: Leksand IF
Bilance v sezoně 2024/25: 27 zápasů – 13 bodů (2+11)
Hokejový životopis slovenského útočníka Marka Hrivíka je v 33 letech už solidně popsaný. Zkušený centr, který je bronzovým olympijským medailistou z roku 2022, prožil nejlepší léta kariéry ve švédské lize. Během šesti sezon v dresu Leksandu patřil k oporám mužstva a nejraději zřejmě vzpomíná na sezonu 2020/21, v níž byl nejproduktivnějším hráčem soutěže, získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče a zároveň byl vyhlášen nejlepším útočníkem.
Borec, který má na kontě 24 odehraných utkání v NHL v dresech New Yorku rangem a Calgary Flames, odešel do zámoří už v 18 letech a za Atlantikem strávil devět let. V roce se radoval z vítězství v prestižní juniorské lize QMJHL. Nyní míří odchovanec Žiliny do Vítkovic, kde by se měl stát jednou z největších osobností. V klubu podespal smlouvu do roku 2028.
„Jedná se o zkušeného a komplexního útočníka, který podával stabilní výkony na mezinárodní úrovni, ať už v reprezentaci Slovenska, nebo ve švédské lize. Je to hráč s výborným pohybem a citem pro hru. Věříme, že jeho vůdčí schopnosti, herní inteligence a také schopnost být rozdílovým hráčem budou pro náš tým velkým přínosem,“ uvedl na adresu zkušeného útočníka pro klubový web trenér Václav Varaďa.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 5
Jakub Minárik (Energie Karlovy Vary) – 25 let
Klub v sezoně 2024/25: Slovan Bratislava
Bilance v sezoně 2024/25: 46 zápasů – 17 bodů (7+10)
Pětadvacetiletý centr Jakub Minárik strávil celou dosavadní kariéru v rodné zemi. Odchovanec Topolčan se v nejvyšší soutěži dospělých představil poprvé v sezoně 2018/19 v dresu Nitry, kde odehrál tři sezony, načež se přesunul do Trenčína. Po jednom ročníku v Dukle zamířil do Bratislavy a tři roky hájil barvy Slovanu.
Urostlý, skoro metrák vážící forvard, zaznamenal během sedmi sezon ve slovenské extralize 81 bodů (38+43) v 254 zápasech. Dalších 24 utkání sehrál v play-off a posbíral v nich pět bodů (2+3). Nyní si vyzkouší první zahraniční angažmá, a to na západě Čech. S Karlovými Vary podepsal smlouvu na dvě sezony.
„Jakuba jsme si vyhlédli při sledování slovenské extraligy. Je to centr s výbornými fyzickými parametry, který dobře tvoří hru a je silný v předbrankovém prostoru na obou stranách hřiště. Věříme, že i díky svým reprezentačním zkušenostem bude posouvat výkony celého našeho týmu dopředu,“ řekl sportovní ředitel Jiří Kalous pro web karlovarského klubu.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 5
Adam Lukošik (Energie Karlovy Vary) – 23 let
Klub v sezoně 2024/25: Slovan Bratislava
Bilance v sezoně 2024/25: 36 zápasů – 13 bodů (9+4)
Stejně jako jeho krajan Jakub Minárik přichází ze Slovanu Bratislava do Karlových Varů i útočník Adam Lukošik. A také pro něj jde o premiérovou zahraniční štaci. Slovenský šampion z roku 2022 sice začínal s hokejem v rodném Prešově, ale už od dorosteneckých let byl v kádru „belasých“. Třiadvacetileté levé křídlo, které má na kontě sedm utkání v seniorském národním týmu Slovenska, se na západě Čech upsal na jednu sezonu.
„Adam nás svou hrou velmi zaujal. Vysoké fyzické nasazení po celou dobu zápasu, velká obětavost při blokování střel a důraz v osobních soubojích – to jsou atributy, které jeho hru zdobí. Je to typ hráče, který dobře zapadá do herní koncepce našeho klubu. Přestože v březnu podstoupil operační zákrok a rekonvalescence může být o něco delší, rozhodli jsme se mu nabídnout spolupráci,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 5
Samuel Kňažko (HC Vítkovice) – 23 let
Klub v sezoně 2024/25: Cleveland Monsters
Bilance v sezoně 2024/25: 55 zápasů – 16 bodů (4+12)
Třiadvacetiletý obránce Samuel Kňažko prošel v roce 2020 draftem NHL, v němž si jej vybral ve třetím kole Columbus. O dva roky později byl členem týmu, který na olympijském turnaji vybojoval bronzové medaile. Následně odešel z finského TPS Turku do zámoří, kde se mu však nepodařilo prosadit do kádru Blue Jackets. V NHL odehrál pouhé dva zápasy a v minulých třech letech působil „jen“ v soutěži AHL.
Dvojnásobný účastník světových šampionátů hráčů do 18 i 20 let, který byl už třikrát ve slovenském výběru na mistrovství světa seniorů, se nyní vrací do Evropy. O nabídky neměl nouzi, nakonec sáhl po lasu z Vítkovic, kde se upsal na příští dvě sezony.
„Samuel Kňažko je mladým, moderním typem obránce s výborným bruslením, klidem v rozehrávce a ofenzivními schopnostmi. Je to hráč s vysokým potenciálem, který má ambice i schopnosti, posunout naši organizaci výkonnostně výš. Věříme, že svým stylem a charakterem skvěle zapadne do našeho týmu,“ charakterizoval novou tvář ve vítkovické kabině trenér Václav Varaďa pro klubový web.
Foto: Profimedia.cz