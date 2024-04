Slovan může dát na posily 80 milionů! Kteří hráči mohou přijít v létě do Liberce?

Nový liberecký šéf Ondřej Kania v talkshow První dotek LIVE prozradil, že na posily plánuje dát 50 až 80 milionů korun. Koho by pod Ještěd mohl přivést? Podívejte se.

Liberec je v tabulce aktuálně sedmý, ve zbývajících dvou kolech ale bude ještě útočit na místo v elitní šestce. A co příští rok? To se uvidí, každopádně Slovan chce hrát vysoko.

Wale Musa Alli (23 let, České Budějovice)

Třiadvacetiletý nigerijský šikula loni patřil ke klíčovým hráčům Brna. Po pádu Zbrojovky odešel do Českých Budějovic a znovu podává velmi dobré výkony. V tomto ročníku dal tři branky a přidal pět nahrávek. Znovu však hraje jen o záchranu, což by se odchodem do Liberce změnilo.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia