Slovan je na lovu posil. Jistý Masopust i další hráči, kteří míří do Liberce

Lukáš Masopust

Jednatřicetiletý univerzál patřil několik let k oporám Slavie, jeho éra v Edenu už je ale u konce. Lukáš Masopust během podzimu vypadl ze sešívaného kádru a nyní mění dres. Do Slavie bývalý reprezentant přišel v rozehrané sezoně 2018/19 z Jablonce, teď míří na hostování do konkurenčního Liberce. Měl by dostat hodně prostoru.

Foto: Profimedia.cz