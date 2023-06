Slovan Bratislava hledá nového brankáře. Ve hře jsou i známá jména z české ligy

Florin Nita

Brzy šestatřicetiletý rumunský gólman působil od sezony 2017/18 ve Spartě. Na Letné ukázal kus svých kvalit, pak ale o své postavení přišel a dlouho nechytal. V zimě jej Pražané poslali hostovat do Pardubic, kterým fantastickými výkony pomohl vychytat záchranu mezi elitou. Co s ním bude dál? Ve Spartě už Nita pokračovat nebude, v zákulisí se ale spekuluje o tom, že by mohl odejít do Slovanu Bratislava.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia