Slovák z MS i známé tváře. 4 „noví“ brankáři, kteří budou chytat v extralize

Matěj Machovský zamířil z Hradce Králové do Vítkovic, Štěpán Lukeš z Karlových Varů do Komety a Dominik Frodl z Pardubic do Karlových Varů. Extraliga však přivítala i čtyři „nové“ gólmany. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dávid Hrenák (Bílí Tygři Liberec)

Bílí Tygři půjdou do příští sezony bez Petra Kváči, který odešel do Švédska. V Liberci by jej měl nahradit pětadvacetiletý Slovák Dávid Hrenák, jehož v roce 2018 draftovalo Los Angeles. V zámoří působil sedm let, výše než do AHL se ale nedostal. Teď se vrátil do Evropy a plácl si s Libercem.

Foto: Profimedia.cz