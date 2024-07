Slovácko zbrojí na novou sezonu. 6 posil, které dosud získal do kádru nový kouč Roman West

Slovácko završilo minulou sezonu na šestém místě. Před novým ročníkem však klub opustil úspěšný kouč Martin Svědík a jeho místo zaujal dvaačtyřicetiletý Roman West. Naváže na úspěšné působení svého předchůdce? O tom by mohl rozhodovat i výběr posil, které si do kádru zatím přivedl.



Nepočítáme-li Branislava Milanova a Davida Okoromiho, kteří přecházejí do prvního celku 1. FC Slovácko z juniorky, pak dosud klub z Uherského Hradiště zařadil na soupisku pro sezonu 2024/25 šest posil. Někteří borci přišli na hostování z konkurenčních oddílů, jiní podepsali smlouvy a stali se kmenovými hráči klubu. Měli by nahradit Jana Kalabišku, Daniela Holzera a Ondřeje Mihíálika, kteří odešli jako volní hráči jinam, a Michala Kadlece, jenž ukončil kariéru. Šestici noviců v kádru najdete v následujících kapitolách.

Filip Vaško, 24 let (přestup z Michalovců) Urostlý slovenský zadák Filip Vaško přichází do Slovácka z klubu Zemplín Michalovce. Měl by řádně vyztužit defenzívu týmu a zacelit díru po odchodu Michala Kadlece do sportovního důchodu. Čtyřiadvacetiletý borec odešel už jako teenager do Itálie a čtyři roky byl hráčem Udine. Na apeninském poloostrově odehrál skoro osmdesát utkání v mládežnických soutěžích a nižších ligách. Od roku 2020 byl hráčem Michalovců, za které nastoupil do více než stovky střetnutí v nejvyšší slovenské soutěži a vstřelil tři branky. V Uherském Hradišti se upsal do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Dyjan Azevedo, 33 let (přestup z Dynama Malženice) Brazilec Dyjan Azevedo nebude v české nejvyšší soutěži nováčkem, třiatřicetiletý ofenzivní hráč totiž odehrál sedm sezon v dresu Baníku Ostrava. V první lize zvládl mezi lety 2014 až 2021 odehrát 145 utkání, ve kterých nasázel 22 branek a k nim přidal 17 asistencí. Žádný „kanárek" nedal v české lize víc branek a svoji pozici nejlepšího brazilského kanonýra si nyní může pojistit v dresu Slovácka. Minulou sezonu strávil ve druhé slovenské lize v dresu Dynama Malženice, ale část z ní promarodil kvůli zlomenému prstu na noze. Nastoupil do 13 utkání, ve kterých dal dvě branky a zaznamenal šest asistencí. I když už má zřejmě nejlepší léta za sebou, mohl by být pro tým z Uherského Hradiště díky svým bohatým zkušenostem cennou posilou. Smlouvu podepsal do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Patrik Blahút, 26 let (přestup z Podbrezové) Slovenský záložník či obránce Patrik Blahút nebude v sezoně 2024/25 novou tváří v sestavě Slovácka, protože jarní část minulého ročníku strávil v Uherském Hradišti jako hostující hráč z Podrezové. V české lize odehrál 15 utkání, jednou si vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče zápasu a činovníky klubu zaujal natolik, že uplatnili opci na jeho přestup a nabídli mu smlouvu na další dva roky. Šestadvacetiletý subtilní středopolař nabídku přijal. Foto: Profimedia.cz

Matyáš Kozák, 23 let (hostování ze Sparty Praha) Útočník Matyáš Kozák je odchovancem Sparty a jedním z příslibů do budoucnosti. Třiadvacetiletý mladík už hrál v nejvyšší soutěži za tři kluby, ani jeden zápas však neodehrál ve sparťanském dresu. V sezoně 2020/21 byl na hostování v Teplicích, v ročníku 2022/23 v Liberci a v tom minulém byl zapůjčen do Bohemians. Už když hrál na severu Čech, naznačil svůj potenciál, který během angažmá v Ďolíčku jen potvrdil. V ročníku 2023/24 odehrál za Klokany 29 ligových utkání, z toho devět v základní sestavě, a vstřelil dvě branky, ke kterým dodal stejný počet asistencí. Jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na šest a půl milionu korun. Protože se však na Letné nevešel na soupisku pro příští sezonu, čeká ho další hostování, tentokrát ve Slovácku, kde by mohl v útočné formaci dostat poměrně hodně herního času. Součástí ročního hostování bývalého mládežnického reprezentanta v Uherském Hradišti je také opce na pozdější přestup. Foto: Profimedia.cz

Jakub Křišťan, 22 let (přestup z Teplic) Čerstvě dvaadvacetiletý defenzivní záložník Jakub Křišťan je odchovancem pražské Slavie a s mládežnickým celkem sešívaných si zahrál i Lize mistrů své věkové kategorie. Býval považován za velký talent, takže měl místo i v reprezentačních výběrech. Před dvěma roky však z Edenu odešel na sever Čech a zakotvil v Teplicích, za které během uplynulých dvou sezon naskočil do 25 ligových utkání. Na první vstřelenou branku zatím stále čeká. V Uherském Hradišti věří, že jeho potenciál by se mohl konečně začít rozvíjet během angažmá na Moravě. Klubu se upsal do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Filip Souček, 23 let (hostování ze Sparty Praha) Sedmatřicet zápasů, jeden gól a tři asistence – to je prozatímní ligová bilance třiadvacetiletého záložníka Filipa Součka v dresu Sparty. Opavský odchovanec přišel na Letnou ze slezského klubu v roce 2020 a do kádru A týmu ho zapracoval trenér Kotal. Jeho následovník Pavel Vrba mu pak poměrně dost věřil. Trenér Brian Priske se však rozhodl, že talentovaného mladíka na Letné nepotřebuje, a tak předloni v létě ze Sparty zamířil na hostování k nováčkovi nejvyšší soutěže do Brna. Tam se mu poměrně dařilo a většinou nastupoval na trávník jako člen základní jedenáctky. Za Zbrojovku naskočil do 20 ligových utkání a na konto si v nich připsal gól a asistenci, ale pádu do druhé ligy nezabránil. V minulém ročníku hostoval v Jablonci a odehrál 22 utkání. Nyní jej Sparta pronajala na rok Slovácku. Jeho aktuální tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na deset milionů korun. Foto: Profimedia.cz