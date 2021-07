Slovácko zbrojí na Evropu. Čtyři noví hráči, kteří posílili kádr trenéra Svědíka

Slovácko má novou brankářskou jedničku. Tou se stal osmadvacetiletý Filip Nguyen, který do Uherského Hradiště dorazil z Liberce. Na severu Čech odchytal 77 zápasů, ve kterých si připsal 27 čistých kont a zařadil se mezi nejlepší gólmany ligy. Několikrát se spekulovalo o jeho možném odchodu do Sparty nebo Slavie, člen širšího reprezentačního kádru ale mění dres až tentokrát. Ve Slovácku si od něj hodně slibují.

Kádr Slovácka rozšířil také Marko Merdovič - dvaadvacetiletý obránce z Černé Hory, který přišel z týmu Rudar Pljevlja. Za ten v uplynulé sezoně odehrál třicet zápasů, v nichž vstřelil tři branky. „Je to zajímavý defenzivní hráč na levou stranu. Věříme, že se úspěšně aklimatizuje a do budoucna pro nás bude přínosem,“ řekl na hráčovu adresu pro klubový web sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Daniel Holzer

Předchozí klub: Baník

Pětadvacetiletý univerzál, který umí zahrát na kraji obrany i v záloze, se už v nízkém věku stal kapitánem Baníku. Z Ostravy později zamířil do Sparty, jenže angažmá na Letné mu příliš nesedlo a v lize zasáhl jen do třinácti duelů V sezoně 2017/18 byl ve Zlíně a další rok už patřil znovu Baníku. Od jeho návratu si ale v Ostravě slibovali víc, v uplynulém ročníku chodil do hry často jen z lavičky náhradníků, a tak se po sezoně vydal zase o kus dál. Holzer se stal novou posilou Slovácka.

Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia