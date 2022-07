Slovácko zase staví silný tým. Toto je 5 posil, které v létě přišly do Uherského Hradiště

Michal Trávník

Bylo mu 17 let, když ve Slovácku debutoval v nejvyšší lize. V týmu z Uherského Hradiště vyzrál a stal se klíčovým hráčem, následně odešel do Jablonce a v roce 2019 přestoupil v životní formě do Sparty. Jenže na Letné se jeho rozlet zadrhl, Michal Trávník si nezískal pevný flek v sestavě a na svá dřívější ofenzivní čísla nenavázal. Minulý ročník hostoval v turecké Kasimpase, dal tři góly, přidal dvě nahrávky a v létě se vrátil ze Sparty na hostování do Slovácka. Opačným směrem putoval Lukáš Sadílek.

Foto: Profimedia.cz