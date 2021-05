Slovácko zaplatí daň za úspěch. 5 opor, které mohou vyměnit poháry za lukrativní angažmá

Do konce letošní sezony Fortuna ligy zbývají odehrát ještě dvě kola, fotbalisté Slovácka už si ale v předstihu zajistil místenku do pohárové Evropy. Jenže každý úspěch si vyžádá i nějakou daň, což poznávají také v Uherském Hradišti, které může přijít o opory. Jména pěti hráčů, kteří už brzy mohou ze Slovácka odejít, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Stanislav Hofmann – 30 let, obránce Bilance v sezoně: 29 zápasů / 4 góly Není otázkou, zda třicetiletý obránce ze Slovácka odejde, ale kam zamíří. Odchod Stanislava Hofmanna je jistou věcí a tým z Uherského Hradiště se v příští sezoně bude muset vypořádat bez něj. Hofmann je přitom oporou týmu posledních šest let a v tomto ročníku se blýskl i čtyřmi góly. Nyní jej lákají do Polska či Maďarska, ale taky do Thajska. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Sadílek - 24 let, záložník Bilance v sezoně: 32 zápasů / 5 gólů Do zahraničí by mohl zamířit i Lukáš Sadílek, jehož jméno bylo spojováno taky se Slavií. Není se však čemu divit, starší bratr Michala Sadílka letos hraje v parádní formě a patří ke klíčovým hráčům Slovácka. Jako jediný z kádru zasáhl do 32 zápasů a taky je nesmírně produktivní. Na kontě má pět branek, ke kterým přidal devět asistencí, což je nejvíc ze všech ligových hráčů. V Uherském Hradišti budou mít co dělat, aby ho udrželi v kádru. Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia

Marek Havlík - 25 let, záložník Bilance v sezoně: 29 zápasů / 2 góly Podobně jako Sadílek patří ke klíčovým postavám zálohy Slovácka. Pětadvacetiletý Marek Havlík, jenž si v podzimním duelu proti Skotsku odbyl premiéru v reprezentaci, v týmu z Uherského Hradiště debutoval v lize už v sezoně 2012/13 a aktuálně má na kontě více než dvě stovky ligových startů. Nebylo by proto žádným překvapením, kdyby se chtěl po úspěšné sezoně posunout zase o něco dál. Foto: Profimedia.cz

Michal Kohút - 20 let, záložník Bilance v sezoně: 27 zápasů / 2 góly Zatím nemá takovou roli jako Sadílek nebo Havlík, to se však už brzy může změnit. Michal Kohút je jedním z objevů této sezony a v Uherském Hradišti vědí, že jim pod rukama roste mimořádný fotbalový talent. Teprve dvacetiletý záložník letos zasáhl už do 27 zápasů a na kontě má i první dvě ligové branky. Odjel rovněž na EURO jednadvacítek do Slovinska, na kterém odehrál poločas proti domácímu týmu. Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se jeho kariéra vyvine. Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia