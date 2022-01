Slovácko se může dostat do problémů. 6 klíčových hráčů, kterým v létě končí smlouva

Slovácko na podzim porazilo třeba Spartu a přezimovalo na čtvrtém místě tabulky, z něhož ztrácí na vedoucí Slavii devět bodů. Tým trenéra Martina Svědíka bude chtít hrát nahoře i během jara, Slovácko se však může dostat do nepříjemných problémů. Šesti důležitým hráčům týmu totiž končí po sezoně smlouva. Kteří to jsou? Podívejte se.

Stanislav Hofmann (31 let, obránce)

Jeden z klíčových obránců týmu byl na odchodu už v létě. Mělo se za to, že Stanislav Hofmann odejde do zahraničí, nakonec ale překvapivě zůstal ve Slovácku a znovu patří k pilířům zadních řad. Bude to však platit i po této sezoně?

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia