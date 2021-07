Slovácko nenašlo náhradu za Klimenta. Které útočníky má trenér Svědík k dispozici?

Šestadvacetiletý nizozemský útočník přišel do Slovácka před rokem a v Uherském Hradišti si od něj hodně slibovali. V loňském ročníku naskočil do 16 duelů, ve kterých dal tři branky a prezentoval se dobrými výkony. Po odchodu Klimenta se měl stát největší ofenzivní hrozbou týmu, jenže úvod sezony ho nezastihl v dobré formě. Rigino Cicilia zatím Slovácko rozhodně netáhne.

Jedna z letních posil Slovácka. Ondřej Šašinka místní prostředí velmi dobře zná, vždyť v první polovině sezony 2019/20 odehrál za tým 16 ligových zápasů a blýskl se pěti góly. Pak se vrátil do Baníku, v loňském ročníku se ale trefil jen jednou a v létě odešel do Slovácka, které věří, že u nich znovu nazuje střelecké kopačky. Šašinka ale za svůj staronový tým ještě nenastoupil.

Timur Melekescev

Na soupisce Slovácka figuruje taky Timur Melekescev - dvacetiletý ruský útočník, který do Uherského Hradiště přišel před rokem. Začínal v akademii Krasnodaru, pak ale pokračoval v Dynamu Moskva a do sedmnácti let nastupoval i za ruské mládežnické reprezentační výběry. Jenže ve Slovácku toho zatím moc neukázal, loni si 189 centimetrů vysoký forvard ve dvou ligových startech připsal jen tři odehrané minuty a letos se do akce ještě nepodíval.

Ilustrační foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia