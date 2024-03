Slováci staví tým na EURO. 6 hráčů z české ligy, kteří se dostali do březnové nominace

Čtyřiadvacetiletý slovenský obránce přišel do Slavie loni v zimě ze Slovácka. Na jaře ještě hostoval v Mladé Boleslavi, v letošním ročníku už se ale v sešívaném kádru udržel. Připsal si 18 ligových startů, dal dva góly, o pevný flek v sestavě ale bojuje. Konkurence v Edenu je totiž veliká.

Talentovaný záložník byl ještě do zimy hráčem Trenčína. Chtěl ho Liberec i Slovan Bratislava, dvacetiletý Dominik Hollý ovšem dal přednost Jablonci. V lize si zatím připsal tři starty, pokaždé byl v základu.

Lukáš Haraslín je jednou z největších hvězd ligy. Prosazuje se v české soutěži i v Evropě, o jeho nominaci do slovenského týmu nebylo pochyb. Letos se sedmadvacetiletý křídelník v lize trefil už desetkrát, na kontě má i čtyři nahrávky.

Pokračování 7 / 7

Ľubomír Tupta – Liberec

Slovenský útočník zamířil už v nízkém věku do Itálie. V roce 2021 se poprvé objevil v Liberci, střelecky se chytil a znovu se odrazil do zahraničí. Loni v zimě se však vrátil do Slovanu a minulý ročník končil se šesti góly. Letos se pětadvacetiletý Ľubomír Tupta trefil zatím čtyřikrát, navrch přidal i pět nahrávek.

Foto: Profimedia.cz