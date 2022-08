„Sloni“ ve Fortuna lize. Toto je 5 nejlepších hráčů z Pobřeží slonoviny v historii české nejvyšší soutěže

Tiémoko Konaté přišel v roce 2012 na Letnou a poměrně rychle se adaptoval na český fotbal a stal se nedílnou součástí sparťanské sestavy. Dokonce si z tuzemské soutěže vykopal pozvánku do reprezentace Pobřeží slonoviny, za kterou odehrál dva zápasy. Spartu v únoru roku 2018 a následně hrál za Mladou Boleslav. Na začátku letošního roku zamířil do Dánska. Ve statistikách Fortuna ligy je zapsán 97 odehranými zápasy, osmi góly a 15 nahrávkami.

V Plzni dobře věděli, co dělají, když předloni přetáhli na západ Čech z Karviné záložníka z Pobřeží slonoviny Adriela Ba Loua. Subtilní (jen 170 centimetrů vysoký) borec naskočil v v dresu Viktorie ve Fortuna lize do 35 zápasů, nastřílel sedm gólů a na šest dalších přihrál. Ale připravil jich mnohem víc, a kdyby jeho spoluhráči vypracované šance proměňovali, mohl mít v kolonce asistencí i dvouciferné číslo.

Mohl být hvězdnou Sparty, na Letné ho ale nechtěli, a tak se Simon Deli dostal přes Příbram a České Budějovice do Slavie, kde zakotvil v lednu roku 2015. V Edenu vyzrál v hvězdu zadních řad a nejlepšího stopera ligy, který v roce 2019 odešel do Brugg. S klubem získal belgický titul a okusil i Ligu mistrů, nakrátko se vrátil na hostování do Slavie a v roce 2021 přestoupil do tureckého Demirsporu. V sešívaném dresu oslavil tři vítězství v české lize a třikrát vyhrál domácí pohárovou soutěž. Na kontě má 116 prvoligových utkání a tři vstřelené branky.

Wilfried Bony (Sparta Praha)

Kdyby měl v mládí Wilfried Bony trochu víc štěstí, mohl zamířit do Liverpoolu. Tam ale na testech neuspěl a v roce 2007 přišel do Sparty. Po roce, který odkopal v B týmu, se přesunul do ligového mančaftu a stal se hvězdou.

Na Letné zářil, dostal se do reprezentace Pobřeží slonoviny a řekl si o pozornost zahraničních klubů. V české lize odehrál 59 utkání a nastřílel 22 branek. Žádný z jeho krajanů jich nedal v historii tuzemské nejvyšší soutěže víc. Do ciziny odešel v polovině sezony 2010/11, kdy zamířil do nizozemského Arhnemu. Tam ve skvělých výkonech pokračoval, což ho nasměrovalo do Anglie, konkrétně do Swansea. I v Premier League válel na výbornou a vysloužil si životní přestup. Za 25 milionů liber se stěhoval v lednu roku 2015 do Manchesteru City. Nyní je ale bez angažmá.

