Šli na řadu po McDavidovi. 7 českých hokejistů z draftu 2015, kteří okusili NHL

V roce 2015 byl do NHL draftován Connor McDavid – dnes šestadvacetiletý útočník Edmontonu, který je považován za nejlepšího hokejistu v elitní lize za mnoho desetiletí. Tehdy šlo na řadu i 12 českých hráčů a sedm z nich už okusilo NHL. Jejich jména a osudy najdete v následujících kapitolách.

Pavel Zacha - 6. v celkovém pořadí (New Jersey Devils) V tehdejším draftu byl českou jedničkou a celkově šestkou. V úvodní sezoně si však Pavel Zacha místo v kádru New Jersey nezískal a v NHL odehrál jediný zápas. V následujícím ročníku zasáhl do 70 duelů a posbíral v nich 24 bodů, v dalších dvou letech jich vždy nastřádal pětadvacet. Čeští „ďáblové". 7 tuzemských hokejistů, kteří zanechali nejvýraznější stopu v New Jersey Kvůli rozpačitým výkonům strávil nějaký čas na farmě a jednu dobu se dokonce spekulovalo o jeho odchodu do KHL. Český útočník však nakonec zůstal u Devils, podepsal novou smlouvu a konečně ukázal, že v něm opravdu vězí slušný potenciál, který však nyní rozvíjí v Bostonu. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil - 13. v celkovém pořadí (Boston Bruins) Společně se Zachou byl v roce 2015 prvním kole draftován i Jakub Zbořil. Začátky talentovaného beka v zámoří nebyly lehké a hodně se toho musel naučit. Díky dobrým výkonům na farmě se v probojoval do prvního kádru Bostonu, za který dosud odehrál 76 zápasů a zaznamenal 16 bodů za gól a 15 asistencí. Smlouvu v NHL má podepsanou do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Filip Chlapík - 48. v celkovém pořadí (Ottawa Senators) Slavnou soutěž okusil i Filip Chlapík. Útočník, který odešel do zámoří v roce 2014 z Prahy, dostal nejvíc prostoru v sezoně 2019/20, kdy zasáhl do 31 duelů, dal tři góly a přidal tři nahrávky. V ročníku 2020/21 přidal jen jeden start a s NHL se rozloučil s bilancí 57 odehraných utkání a ziskem 11 bodů (5+6). Aktuální sezonu hájil barvy švýcarského celku Ambri-Piotta, kde bude působit v dalším ročníku. Foto: Profimedia.cz

Dan Vladař - 75. v celkovém pořadí (Boston Bruins) V minulých letech sahal Boston v draftech poměrně často po tuzemských hokejistech. V roce 2015 si Bruins vybrali ve třetím kole jako 75. hráče v celkovém pořadí Dana Vladaře. Zadina, Kaut, Lauko a spol. Jak si nyní vede 11 Čechů z draftu NHL v roce 2018? Talentovaný brankář zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, kde pomohl národnímu týmu ke stříbrným medailím, ale v zámoří působil především v celku Providence Bruins v nižší soutěži AHL. V Bostonu měl smlouvu do konce sezony 2022/23, ale ještě ji stihl završit, byl vytrejdován do Calgary. Je prvním českým gólmanem v historii, který se postavil do branky Bostonu. V NHL dosud odchytal 55 utkání. Foto: Profimedia.cz

David Kaše - 128. v celkovém pořadí (Philadelphia Flyers) O místo v NHL poměrně dlouho bojoval David Kaše. Talentovaný útočník hrával za Chomutov od ročníku 2014/15, u Pirátů vydržel tři roky a v sezoně 2017/18 už působil ve Švédsku. Po roce stráveném v celku Mora IK zamířil do týmu Lehigh Valley Phantoms, který je farmou Philadelphie. Za Flyers debutoval v ročníku 2019/20 - naskočil do šesti utkání a dal premiérový gól, v další sezoně už ale zapsal do statistik jen jeden zápas a rozhodl se svou zámořskou kariéru uzavřít. Od ročníku 2021/22 oblékal dres Sparty, které se upsal do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

Dominik Simon - 137. v celkovém pořadí (Pittsburgh Penguins) V roce 2015 se nečekaně dostal až do konečné nominace na domácí světový šampionát a následně prošel i draftem, kdy na něj v pátém kole ukázal Pittsburgh. Role českého útočníka v týmu Penguins však nikdy nebyla bůhvíjak velká. 14 českých hokejistů z NHL, ze kterých se stanou (neomezení) volní hráči. Co s nimi bude? Po celkem slušné sezoně 2019/20, která byla jeho pátou v Pensylvánii, se útočník Dominik Simon upsal na rok Calgary, ale zřejmě to nebyla moc dobrá volba. Během ročníku 2020/21 naskočil jen do 11 utkání, času na ledě ale dostal minimum, čemuž odpovídala i nula v kolonce kanadského bodování. V další sezoně se vrátil do Pittsburghu, ale Penguins se s ním ještě v jejím průběhu rozžehnali a vyměnili ho do Anaheimu. Odtud už jeho cesta vedla domů, konkrétně do Sparty. Foto: Profimedia.cz