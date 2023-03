Sledujte je. 5 talentovaných mladých gólmanů do 23 let, z nichž rostou velké hvězdy

I když fotbaloví brankáři mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících poskakuje mezi tyčemi dost hráčů, kteří brzy nahradí současné gólmanské superhvězdy. V následujících kapitolách a najdete pět gólmanů, jimž ještě nebylo 23 let, ze kterých rostou mimořádné brankářské osobnosti.

5. Gabriel Slonina (Chelsea) – 18 let Nejeden fotbalový fanoušek byl loni v létě hodně překvapen, když Chelsea oznámila, že kupuje za více než osm milionů liber z Chicaga teprve osmnáctiletého gólmana Gabriela Sloninu. Šlo o jeden z prvních nákupů pod novým vlastníkem klubu, jímž se stal po nuceném odprodeji oddílu ruským miliardářem Romanem Abramovičem americký byznysmen Todd Boehly. Petr Čech mezi nejdražšími. 6 gólmanů, za které Chelsea zaplatila nejvíc peněz Do konce kalendářního roku ještě zůstal na hostování v USA, od ledna už ale sbírá první zkušenosti v Chelsea, zatím však jen v týmu do 21 let. Talentovaný mladík by měl být sázkou na budoucnost. Foto: Profimedia.cz

4. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) – 21 let Belgická reprezentace má už řadu let nezpochybnitelnou jedničku mezi tyčemi v podobě Thibauta Courtoise, který na klubové scéně hájí barvy Realu Madrid, ale jednou by jeho místo v národním týmu mohl zaujmout Maarten Vandervoordt. Jednadvacetiletý borec prošel všemi mládežnickými výběry země a v nejvyšší belgické soutěži se objevil už v 17 letech. V necelých osmnácti se stal v prosinci roku 2019 nejmladším brankářem, který nastoupil do utkání Ligy mistrů. Čech, Plánička, Jašin a spol. Toto je 15 nejlepších gólmanů fotbalové historie Už loni v dubnu bylo rozhodnuto, že v roce 2024 přestoupí za deset milionů eur do německého Lipska a podepíše s klubem pětiletý kontrakt. Do té doby bude dál chytat v Genku. Foto: Profimedia.cz

3. Anatolij Trubin (Šachtar Doněck) – 21 let Anatolij Trubov je dvoumetrovým obrem, který prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry Ukrajiny a na kontě má už také tři starty v seniorském národním týmu. Rodák z Doněcku je odchovancem místního Šachtaru, kde také dodnes působí. Otázkou je, jak dlouho v klubu ještě vydrží, protože na sebe výrazně upozornil výbornými výkony a krouží kolem něho skauti mnoha věhlasných evropských oddílů. Podle portálu TransferMarkt činí tržní hodnota tohoto jednadvacetiletého borce 11 milionů eur a zřejmě půjde v budoucnosti ještě nahoru. Foto: Profimedia.cz

2. Gavin Bazunu (Southampton) – 21 let Je těžké správně odhadnout cenu mladého, talentovaného brankáře, který by měl být jedničkou mezi tyčemi na dlouhou dobu. V Southamptonu však loni v létě vsadili pořádný balík na momentálně jednadvacetiletého Ira Gavina Bazunua, za něhož zaplatili téměř 13 milionů liber navzdory tomu, že v době transferu odhadoval portál TransferMarkt jeho cenu na třetinu této částky. Antony, Williams, Martínez a další. Takhle by vypadala nejpředraženější jedenáctka letního přestupového období Bazunu se upsal novému zaměstnavateli do roku 2027 a v nové sezoně odchytal zatím všechny zápasy. Není jeho vinou, že mužstvo skomírá na posledním místě tabulky a míří pravděpodobně za sestupem. Za děravou obranou to nemá jednoduché. Foto: Profimedia.cz