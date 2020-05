Slavný bek se vrací. Tři extraligové kluby, do kterých může zamířit Roman Polák

Čtyřiatřicetiletý Polák v NHL hrával v St. Louis, Torontu, San Jose a Dallasu, za který si letos připsal 41 startů. V zámoří by o jeho služby možná i stáli, Polák se ale chce vrátit domů a měl by si tak zahrát extraligu. Které kluby by mohl posílit? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Vítkovice Ridera Polák v sezoně 2005/06 v dresu Vítkovic debutoval v extralize a poté odešel do zámoří. Do Vítkovic se ostravský rodák vrátil v průběhu výluky NHL v ročníku 2012/13 a v klubu teď doufají, že ho přivedou znovu. Pokud se Polák skutečně vrátí do extraligy, jsou Vítkovice jedním z favoritů na zisk jeho služeb. Foto: Profimedia.cz

Oceláři Třinec Vítkovice však mají zdatného soupeře. Není totiž žádným tajemstvím, že okolo Poláka krouží i Třinec. Oceláři mohou nabídnout lepší zázemí, lepší finanční podmínky i vyšší ambice. Třinečtí jsou každoročně jedním z aspirantů na titul a hráč Polákova kalibru by se jim náramně hodil. Foto: Profimedia.cz