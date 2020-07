Slavní soupeři pro Slavii. Podívejte se, na koho Stanciu a spol. mohou narazit v boji o Ligu mistrů

V posledním ročníku Ligy mistrů Slavia dokázala obrat o body Inter Milán i Barcelonu a parta trenéra Jindřicha Trpišovského si chce svou účast mezi elitou zopakovat. Stanciu a spol. by se měli dostat přímo do play-off, ve kterém na Slavii mohou číhat i některé slavné kluby. Čtyři z nich najdete v následujících kapitolách.

Olympiakos Pireus

To v Řecku liga pokračuje a soutěž se stále ještě hraje. V jejím čele je suverénní Olympiakos, který má dvacetibodový náskok před druhým AEK Atény. Pokud by Slavia zamířila právě do Řecka, nečekalo by ji vůbec nic snadného.

Foto: Profimedia.cz