Slavné okamžiky. Připomeňte si bohatou a povedenou kariéru Radka Dvořáka

Je to už sedm let, co odešel do sportovního důchodu Radek Dvořák, který dlouho patřil mezi nejvýraznější české hokejisty v zámoří. Jeho hokejový životopis je vzorem pro řadu dalších hráčů.