Slavná jména ve třetí lize. 5 bývalých hvězd, které působí ve fotbalové ČFL

Dříve se o něm mluvilo jako o zázračném dítěti českého fotbalu. Už jako mladý přestoupil z Bohemians do Sparty, odkud se odrazil do německé Bundesligy. Jeho kariéru ale zabrzdily zdravotní problémy, kvůli kterým v roce 2020 v pouhých 27 ukončil kariéru. Pak se vrátil na scénu, byl v Mladé Boleslavi a letošní ročník načal v Jablonci. V září bývalý reprezentační útočník posílil Žižkov, se kterým útočí na postup. V jedenácti startech dal jeden gól.

Stal se jedním ze symbolů zlaté plzeňské éry. Býval reprezentační bek hrál ligu až do svých 37 let, v roce 2021 však svou profesionální kariéru uzavřel. Fotbalové kopačky ale neodložil a nastupuje v ČFL za Domažlice. Na podzim zasáhl do všech patnácti duelů a s Jiskrou je ve své skupině v tabulce třetí.

Egon Vůch - Domažlice

Společně s Limberským působí v Domažlicích taky Egon Vůch. Dvaatřicetiletý záložník měl nakročeno k zajímavé kariéře, z Teplic odešel do Plzně, zároveň však sváděl boje s vnitřními démony, které často nedokázal překonat. Zkoušel to taky v Liberci nebo Příbrami a od roku 2020 hraje za Domažlice. Do letošní sezony kvůli přetrženým křížovým vazům ještě nezasáhl, v přípravě se ale vrátil zpátky do hry.

Foto: Profimedia.cz