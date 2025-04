Slavná jména i sázky na budoucnost. 12 hráčů, o nichž se píše v souvislosti s přestupem do Manchesteru United

Část 1 / 13



Několik kvalitních fotbalistů by mělo v letním přestupním termínu zamířit na Old Trafford a několik stávajících členů kádru by mohlo odejít do jiných klubů. Tak vypadá podle britského tisku plán Manchesteru United. Klub utratil v uplynulých letech za posily nemalé peníze a za pár měsíců by v rozhazování peněz za nové tváře mohl pokračovat. V následujících kapitolách najdete tucet fotbalistů, o nichž se v souvislosti s přestupem na Old Trafford psalo během uplynulého měsíce. Zatímco některé transfery vypadají poměrně reálně, jiné jsou spíše fantasmagorie a zbožná přání.

Pokračování 2 / 13 Juan Giménez (CA Rosario Central) Věk: 18 let

Post: obránce

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 3 miliony eur Sázka na budoucnost? Mohl by jí být osmnáctiletý stoper Juan Giménez, který pravidelně nastupuje v základní jedenáctce klubu Rosario Central a hraje v nejvyšší argentinské lize. Člen reprezentačního týmu do 20 let je považován za mimořádný defenzivní talent, a tomu odpovídá jeho rychle stoupající tržní cena. Ještě loni v červnu uváděl portál TransferMarkt jeho hodnotu ve výši 400 tisíc eur, nyní je téměř osmkrát vyšší. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 James Trafford (Burnley) Věk: 22 let

Post: brankář

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 20 milionů eur V Manchesteru City pro něj neměli místo, a tak se předloni v létě stěhoval James Trafford po sérii několika hostování za 15 milionů liber do Burnley, kde rozhodně nemohou tohoto nákupu litovat. Mladý gólman si okamžitě pojistil místo mezi tyčemi a odvádí velmi dobrou práci. Mužstvo sice sestoupilo z Premier League, ale díky Traffordovým výkonům v Championship má nakročeno k rychlému návratu mezi elitu. Jako zeď. Petr Čech a 13 gólmanů, kteří vychytali nejvíc nul v anglické Premier League Odchovanec Citizens a člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Albionu odchytal v současné sezoně 39 střetnutí a udržel sedmadvacetkrát čisté konto. V Burnley má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale je téměř jisté, že jestliže přijde nějaká lukrativní nabídka na jeho přestup, pak se bude stěhovat. Zájem má Newcastle United, ale především Manchester United, jak píše portál Goal.com. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Věk: 24 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 28 milionů eur Německý reprezentant Felix Nmecha je odchovancem Manchesteru City. V akademii anglického klubu strávil deset let, ale v létě roku 2021 se vrátil jako volný hráč do vlasti a podepsal smlouvu s Wolfsburgem. Když předloni o prázdninách přestupoval do Dortmundu, „Vlci“ na něm vydělali 30 milionů eur. Naděje Dortmundu. 8 hráčů do 21 let, kteří mohou v budoucnosti přivést Borussii k titulu Čtyřiadvacetiletý záložník je podle magazínu Bild v hledáčku Manchesteru United, v současné době však neprobíhají žádné konkrétní rozhovory s hráčem ani s Borussií. Dortmund za případný přestup Nmechy, který má ve vestfálském klubu podepsanou smlouvu do roku 2028, požaduje 50 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) Věk: 27 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 30 milionů eur Francouzský forvard Jean-Philippe Mateta už třetím rokem válí v Premier League, kam přestoupil v lednu 2022 z německé Mohuče za 11 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro třikrát vyšší. Není divu – je totiž tahounem Crystal Palace a v 29 ligových utkáních v této sezoně nastřílel 13 branek, k nimž přidal dvě asistence. Doma není nikdo prorokem. 5 současných reprezentantů Francie, kteří nikdy nehráli v Ligue 1 O jeho podpis hodně stojí Atlético Madrid, ale situaci kolem potenciálního přesunu monitoruje také Manchester United. Během března o tom psal web Sky Sports. Matetova smlouva v londýnském klubu je platná do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Adam Wharton (Crystal Palace) Věk: 21 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 35 milionů eur V březnu se objevila informace, že po anglickém záložníkovi Adamu Whartonovi z Crystal Palace pokukuje Real Madrid. Mezi zájemci o podpis jednadvacetiletého borce je však také Manchester United. S touto zprávou přišel sportovní novinář a expert na přestupový trh Rudi Galetti. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Wharton přišel do londýnského klubu loni v zimě z Blackburnu za 21 milionů eur, nyní je však jeho cena o poznání vyšší, a to přesto, že tři měsíce aktuální sezony promarodil kvůli operaci třísel. Od začátku února je už ale opět na hřišti. Crystal Palace má talentovaného borce pod smlouvou do roku 2029, jeho současnou hodnotu odhaduje portál TransferMarkt na 35 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Morten Hjulmand (Sporting Lisabon) Věk: 25 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 45 milionů eur Pětadvacetiletý dánský reprezentační záložník Morten Hjulmand je motorem středové řady Benfiky Lisabon, kam přestoupil předloni v létě za necelých 20 milionů eur z italského Lecce. Je to kreativní hráč s výbornou přihrávkou, vždy dokonale koncentrovaný na hru, umí přesně vystřelit, ale mívá poměrně často problémy s disciplínou. V aktuálním ročníku už viděl ve 46 zápasech ve všech soutěžích 13 žlutých a jednu červenou kartu. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt na 45 milionů eur, Manchester United je však podle webu Stretty News připraven za jeho podpis zaplatit přes 50 milionů eur. Ve světle očekávaných odchodů Christiana Eriksena a Casemira a s vědomím, že budoucnost Kobbieho Mainooa na Old Trafford je nejistá, by tento nákup dával smysl. FOTO: Hlava, ruce, nohy pryč. Neviditelní fotbalisté dají vyniknout dresům Rodák z Kastrupu je proslulý svou schopností pomáhat v obranné činnosti a zároveň umí zatáhnout míč dopředu díky široké škále přihrávek. Jeho krajan Thomas Delaney ho popsal jako „ohnivého“ hráče. Kouč United Rúben Amorim dobře ví, o koho usiluje, jelikož to byl právě on, kdo dánského středopolaře přivedl v roce 2023 do Sportingu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028, v níž je ale výstupní klauzule v hodnotě 80 milionů eur. Rudí ďáblové však věří, že mohou cenu při vyjednávání srazit na 50 až 60 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Samu Aghehowa (FC Porto) Věk: 20 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 50 milionů eur Manchester United před letním přestupovým obdobím bedlivě sleduje španělského útočníka Samua Aghehowu z Porta. Dvacetiletý mladík zažívá fantastickou sezonu v dresu Porta, kam přestoupil loni v létě za 15 milionů eur z Atlétika Madrid. Mohl však nyní válet na Stamford Bridge, jelikož byl velmi blízko přesunu do Chelsea, nakonec z toho sešlo a nabral směr do Portugalska. 14 ikonických fotbalových událostí v tomto tisíciletí. Vede famózní obrat Barcelony v Lize mistrů V Portu má podepsaný kontrakt do roku 2029, ale velmi vážně se o něj zajímá už několik velkoklubů, mezi nimiž je Barcelona a Bayern Mnichov, ale také Tottenham či West Ham United. Jenže talentovaný hrotový útočník má ve smlouvě klauzuli o uvolnění ve výši sto milionů eur, což může být pro každého potenciálního uchazeče o jeho podpis velký problém. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Éderson (Atalanta Bergamo) Věk: 25 let

Post: záložník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 50 milionů eur Třikrát zatím reprezentoval Brazílii záložník Éderson, ale v příštích měsících a letech by počet startů v dresu „kanárků“ mohl narůstat. Aktuálně pětadvacetiletý záložník Atalanty přišel do Bergama v létě roku 2022 za 23 milionů eur ze Salernitany, nyní je však jeho tržní cena více než dvojnásobná. Věrňáci a srdcaři. 3 fotbalisté z italské Serie A, kteří působí v jednom klubu už více než 10 let Podle portálu Goal.com Manchester United umístil Édersona na první místo seznamu potenciálních posil pro příští sezonu a připravuje nabídku ve výši 60 milionů eur. Špičkový hlavičkář a nahrávač, který je vždy nesmírně koncentrovaný na hru a získává spoustu balonů, je pilířem v sestavě Bergama a má velkou zásluhu na tom, že Atalanta drží pozici zajišťující účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) Věk: 22 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 55 milionů eur Jarní část minulé sezony strávil dvaadvacetiletý francouzský útočník Hugo Ekitiké na hostování z Paris Saint-Germain ve Frankfurtu a jeho německá mise byla nadmíru úspěšná. Nastoupil do 14 bundesligových utkání, ve kterých nasázel soupeřům čtyři góly a na dva další nahrával. Na začátku července pak do Eintrachtu přestoupil za 16,5 milionu eur a podepsal smlouvu do roku 2029. Kane, Wirtz a spol. Ideální jedenáctka aktuální bundesligové sezony podle portálu WhoScored Vysoký hroťák si vede výborně i v aktuálním ročníku. Po 27 odehraných ligových zápasech má na kontě 13 branek a čtyři asistence. Tři góly a tři nahrávky zaznamenal v deseti duelech Evropské ligy. Ekitiké je skvělým driblérem, který dokáže přesně přihrát na jakoukoli vzdálenost, má excelentní střelu a zakončení, je silný na balonu a umí výrazně pomáhat i v defenzívě. Insider Florian Plettenberg píše o vážném zájmu Manchcesteru United, ale o talentovaného borce hodně stojí také Arsenal, Liverpool a Juventus. Ve Frankfurtu jsou už smířeni s jeho odchodem, na kterém hodlají vydělat 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) Věk: 26 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 70 milionů eur Víte, proč Neapol v roce 2023 po 33 letech dlouhého čekání vyhrála italský titul? Protože (mimo jiné skvělé fotbalisty) měla v kádru Victora Osimhena. Aktuálně šestadvacetiletý nigerijský reprezentant prožil životní sezonu, v níž se zařadil k absolutní střelecké elitě v evropských soutěžích. Dařilo se mu také v další sezoně, kterou mu však zkomplikovala série několika zranění. Turecko - země fotbalu zaslíbená. Cizince láká i druhá nejvyšší soutěž Jeho tržní cena byla podle portálu TransferMarkt na vrcholu předloni v létě, kdy činila 120 milionů eur. V Neapoli má podepsaný kontrakt do roku 2026, ale v tomto ročníku hraje v Turecku a jako hostující hráč hájí barvy Galatasaraye Istanbul. O jeho podpis se ucházejí bohaté velkokluby. Psalo se o zájmu Paris Saint-Germain, Chelsea a Arsenalu, na konci března se však objevila na sociálních sítích informace, že Manchester United jedná s Neapolí o možné výměně hráčů – do Itálie by měl z Old Trafford zamířit Rasmus Hojlund, opačným směrem by se měl přesunout Osimhen. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Julián Álvarez (Atlético Madrid) Věk: 25 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 90 milionů eur Když loni v létě přišel mistr světa, vítěz Ligy mistrů a mistrovství světa klubů, a dvojnásobný šampion Premier League z Manchesteru City do Atlétika Madrid, zaplatil za něj španělský klub 75 milionů eur. Dnes je podle portálu TransferMarkt cena argentinského forvarda Juliána Álvareze ještě o 15 milionů eur vyšší. Nezbylo na ně místo. Fotbalové hvězdy, které překvapivě chyběly na velkých turnajích Mohl by se po pouhém roce vrátit zpět na ostrovy, a konkrétně opět do Manchesteru? Vypadá to, že ano. United jsou připraveni nabídnout 150 milionů eur, aby zajistili jeho přestup. Álvarez se výrazně prosadil, když v této sezoně nastřílel 24 branek ve 47 zápasech ve všech soutěžích. Atlético nyní stojí před těžkým rozhodnutím, protože jeho prodej by přinesl značný finanční profit, ale také by oslabil útočnou sílu mužstva. Možnost jeho přestupu v létě je považována za vysokou, Manchester United ho považuje za klíčovou součást svých plánů restrukturalizace. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 Harry Kane (Bayern Mnichov) Věk: 31 let

Post: útočník

Odhadovaná tržní cena podle portálu TransferMarkt: 90 milionů eur Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Jednatřicetiletý borec byl až do konce sezony 2022/23 ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýnským klubem však marně čekal na nějakou trofej, a tak se rozhodl kývnout na nabídku Bayernu Mnichov. Experti, kteří jeho herní styl přirovnávali k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 32 bundesligových zápasech minulé sezony se trefil šestatřicetkrát, k tomu zaznamenal ještě osm asistencí. V aktuálním ročníku navazuje ve stejném duchu – po 26 odehraných duelech má na kontě 23 branek a sedm gólových nahrávek. Dalších deset gólů nasázel v jedenácti utkáních Ligy mistrů. Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 15 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul V německém velkoklubu má Kane podepsaný kontrakt do roku 2027 a v něm je klauzule o uvolnění ve výši 80 milionů eur. Ani tak vysoká částka v případě třicátníka neodrazuje mnohé zájemce o jeho angažování. Portál Football Transfers psal nedávno o zájmu Arsenalu a Tottenhamu, ale také Manchesteru United. Přestup anglického reprezentanta na Old Trafford však vypadá dost nereálně. Nebo že by…? Foto: Profimedia.cz