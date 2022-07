Slávistický kádr je stále široký. 4 další hráči, kteří ještě mohou odejít z Edenu

Ondřej Kolář

Dříve byl jednou z hvězd ligy, kroužily okolo něj zahraniční kluby a on sahal po postu reprezentační jedničky. Jenže loni Ondřej Kolář vypadl z role a ve Slavii začal krýt záda Aleši Mandousovi. Zatím jsou v Edenu oba, pokud však někdo z gólmanského tandemu odejde, tak to bude sedmadvacetiletý Kolář. Jen už na něm sešívaní nevydělají tolik, co by za něj dostali dříve.

Foto: Profimedia.cz