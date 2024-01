Slávistické škrty. 4 cizinci, kteří v zimě mohou odejít z Edenu

Už v zimě by se ale ze Slavie mohli stěhovat jiní cizinci, kteří se nejspíš v kádru trenéra Jindřicha Trpišovského neudrží. Kteří zahraniční fotbalisté by tedy mohli z Edenu odejít? Podívejte se.

Ve Slavii je od zimy 2021, nikdy si ale nezískal nejpevnější pozici. V minulém ročníku zasáhl do 19 ligových zápasů, na podzim byl v akci v lize jen jednou. Sešívaní mají ve středu obrany z čeho vybírat, v odchodu mu bránit nebudou. Devětadvacetiletý Ukrajinec by mohl zamířit do Spojených arabských emirátů.

Dvaadvacetiletý rumunský fotbalista přišel do Slavie na začátku září, moc toho ale neodehrál. V lize levý bek nastoupil jen do dvou zápasů, několik startů přidal i v pohárech. V Edenu s ním nebyli příliš spokojení, v zimě navíc dorazili Ondřej Zmrzlý a El Hajdi Malick Diouf. Klidně se může stát, že Andres Dumitrescu po pár měsících z Prahy odejde.

Ewerton

Ofenzivní šikula z Brazílie přišel do Slavie v létě roku 2022 z Mladé Boleslavi. V Edenu si ale pevný flek v sestavě nezískal, a tak letos na podzim hostoval v Baníku. V Ostravě se mu dařilo, dal šest branek, ke kterým přidal dvě asistence. Slezané by jej chtěli mít v kádru i nadále, sedmadvacetiletý Ewerton se ale v zimě vrátil do Slavie. A ta by jej mohla prodat do zahraničí.

