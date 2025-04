Slávistická nostalgie. Připomeňte si, kteří hráči před 18 lety vybojovali pro klub poprvé Ligu mistrů

Tolikrát to nevyšlo, až se už skoro zdálo, že se to nepovede nikdy. Pro fotbalisty Slavie Praha byla vstupenka do Ligy mistrů dlouho nedostupná. V roce 2007 se ale tým kouče Karla Jarolíma vzepřel osudu a postoupil přes Ajax Amsterdam. Byla to sláva jako hrom.



Část 1 / 12



Slavia šokovala v předkole na půdě Ajaxu a z Amsterdamu si díky proměněné penaltě Davida Kalivody přivezla výhru 1:0. Přesto byl v odvetě favoritem soupeř. Vždyť v Ajaxu hrál v té době stoper Stam, ale také Vermaelen, Heitinga či hvězdné útočné duo Huntelaar a Suárez, jenž se prosadil i na Strahově, jeho gól ale nebyl Ajaxu nic platný. Slavia totiž vyhrála 2:1 a vybojovala historický postup. Kteří hráči byli u toho? Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Martin Vaniak Hrdina obou zápasů. Čaroděj, který zaklel bránu Slavie. Martin Vaniak přiváděl hráče Ajaxu k šílenství, v Amsterdamu chytil penaltu Huntelaarovi a několik heroických zákroků předvedl i v odvetě. Jediný, kdo ho překonal, byl Luis Suárez. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Obránce: Matej Krajčík Bývalý slovenský reprezentant Matej Krajčík přišel do Slavie v roce 2003, do sestavy sešívaného týmu se ale dostal až o dva roky později. Stal se důležitým článkem Jarolímovy sestavy, byl u zisku dvou titulů i historického postupu do Ligy mistrů. Proti Ajaxu odehrál dvě výborné partie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Obránce: Marek Suchý V obou zápasech měl Marek Suchý co dělat, vždyť bránil Huntelaara se Suárezem. Ale obstál a pomohl zastavit řadu akcí soupeře. Trenér Jarolím na něho sázel a hodně mu věřil. Stejně jako v reprezentaci, ve které z něho později učinil kapitána. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Obránce: Erich Brabec Stoper Erich Brabec přišel do Slavie v roce 2007. Ihned se stal pilířem zadních řad a jedním z klíčových hráčů Jarolímovy družiny. Slavii pomohl k postupu do Ligy mistrů i ke dvěma titulům. Pak ale v Edenu nečekaně skončil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Obránce: František Dřížďal Ve Slavii se zjevil jako blesk z čistého nebe. Kouč Karel Jarolím si ho vyhlédl v Sokolově a přivedl ho do Prahy. Františku Dřížďalovi se však nerozklepala kolena a rovnýma nohama skočil do bojů v Lize mistrů. Předváděl výborné výkony a ve Slavii zažil výborný rok. Během další sezony se ale zranil a po dvou letech v Edenu skončil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Záložník: Petr Janda Do Slavie se dostal už v dorosteneckém věku, v prvním týmu debutoval v roce 2005 a později se stal stabilním členem základní sestavy pražského týmu. Petr Janda byl u historického postupu i u dvou mistrovských titulů. V roce 2012 odešel do Turecka, tam ale jeho kariéra začala nabírat strmý pád. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: Michal Švec V prvním týmu Slavie debutoval, když mu bylo pouhých 16 let. Ve stejném věku hrál v Poháru UEFA a věštila se mu velká kariéra. Poté, co Michal Švec pomohl k postupu do Ligy mistrů i k premiérovému titulu, odešel do Heerenveenu. V Nizozemsku se ale příliš neprosadil a posléze zamířil znovu ze Slavie do Bohemians 1905. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Mickaël Tavares Francouzského rodáka přivedl do Slavie trenér Jarolím. Nejprve na testy, v nichž přesvědčil natolik, že dostal smlouvu. Byl to kauf jako hrom, Mickaël Tavares předváděl výborné výkony a dokonce se dostal do senegalské reprezentace. Zapsali se do paměti. 16 nejlepších Afričanů v historii české fotbalové ligy V lize v té době nebylo moc lepších středních záložníků než právě on. Po dvou letech odešel do Hamburku, objevil se také v Norimberku, Middlesbrough, Fulhamu či v Mladé Boleslavi. Působil také v Austrálii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Záložník: David Kalivoda David Kalivoda patřil Slavii už od 14 let, dlouho se ale nemohl naplno prosadit do základní sestavy. Většinou pendloval mezi lavičkou náhradníků a jedenáctkou vyvolených, přesto vstřelil jeden z nejslavnějších gólů v historii klubu. Na půdě Ajaxu proměnil penaltu a zajistil nadějný výsledek do odvety. V ní strávil na hřišti 76. minut, než ho nahradil Ladislav Volešák. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Záložník: Vladimír Šmicer Ne náhodou si vysloužil přezdívku Štístko. V roce 1996 zajistil české reprezentaci postup ze skupiny na mistrovství Evropy, později vyhrál Ligu mistrů s Liverpoolem a když se vrátil do Slavie, oslavil premiérový postup do Ligy mistrů i dva tituly. V odvetě proti Ajaxu ale odehrál vinou zranění jen 12 minut. Poté ho nahradil Marek Ivana, jehož vystřídal v závěru utkání Tomáš Necid. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Stanislav Vlček Odveta s Ajaxem měla dva hrdiny. Prvním byl fenomenální gólman Vaniak, druhým útočník Stanislav Vlček. Ten nejprve otevřel ve 22. minutě skóre utkání a pět minut před koncem udeřil znovu. Poprvé propálil brankáře Stekelenburga ze závaru, který vznikl po rohovém kopu, podruhé proměnil samostatný únik, do něhož ho vyslal Tavares. V hlavní fázi soutěže se už ale neprosadil. Foto: Profimedia.cz