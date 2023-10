Slávistická legenda Milan Škoda. Jak se v průběhu let měnila tržní cena jednoho z nejlepších ligových snajprů?

Sedmatřicetiletý útočník Milan Škoda byl mnoho let klíčovým hráčem Slavie. Od příchodu do Edenu v roce 2012 dal až do chvíle, než odešel do Turecka, 77 ligových gólů a dlouhodobě patřil k nejlepším ligovým střelcům. Nyní, na sklonku kariéry, je opět ve Slavii, ale už hraje pouze v B týmu ve třetí lize.

Na podzim roku 2015 se o Milana Škodu zajímali v Turecku, Slavia mu tehdy ale přestup zatrhla. Stejně jako v lednu roku 2016, kdy měl reprezentační útočník lukrativní nabídku ze Spojených arabských emirátů. V Edenu však řekli znovu rázně ne.

Spekulace o Škodově odchodu se periodicky vracely. V roce 2017 se mluvilo o jeho možném přestupu do Číny, ale i ten nakonec padl. Až v lednu 2020 slávistický veterán vyrazil na své první zahraniční angažmá a upsal se tureckému Rizesporu.

Pražský klub pustil svou legendu zadarmo, ale kdyby přestupoval o pár let dříve, mohla na něm Slavia slušně vydělat. Škoda byl totiž specifický v tom, že jeho tržní hodnota s přibývajícím věkem dlouho neklesala, ale naopak rostla.

Dnes je mu 37 let a jeho kariéra se blíží ke konci. Po návratu z Turecka se v létě roku 2021 upsal Mladé Boleslavi, v jejímž dresu oslavil stý ligový gól, který vstřelil do sítě Zlína. Letos v létě se vrátil do Edenu a podepsal dvouletý kontrakt. Jeho hlavním úkolem je nyní být mentorem mladých talentů v B týmu.

Jak se vyvíjela tržní hodnota čtvrtého nejlepšího kanonýra v ligové historii v posledních 15 letech? Zmapovali jsme ji podle údajů z portálu TransferMarkt.

Listopad 2008 – 250 tisíc eur

Milan Škoda debutoval v nejvyšší soutěži v sezoně 2007/08 a dal čtyři góly. Sestupu Klokanů ale nezabránil a ročník 2008/09 strávil ve druhé lize.

Září 2009 – 400 tisíc eur

Čtvrtý start v sezoně, první gól. Tehdejší útočník Bohemians 1905 pomohl k výhře nad Brnem a jeho tržní cena rostla. Na podzim se ale trefil už jen jednou, v sezoně celkově třikrát.

Listopad 2010 – 350 tisíc eur

Nevydařené jaro mělo za následek pokles tržní hodnoty. Škoda se netrefil ani v úvodních 11 kolech sezony 2010/11. Během října a listopadu dal ale čtyři branky.

Srpen 2011 – 450 tisíc eur

Milan Škoda na vydařený závěr podzimu navázal i na jaře a přidal další čtyři góly. Jeho tržní hodnota znovu rostla.

Leden 2012 – 500 tisíc eur

Na podzim dal dva góly – jeden z nich v prvním kole Slavii, do které v lednu přestoupil. Nejdříve o něho stála Plzeň, nakonec ale zamířil do Edenu na půlroční hostování poté, co odmítl prodloužit smlouvu, která mu končila po sezoně.

Září 2013 – 400 tisíc eur

První dvě branky dal ve Slavii až v předposledním jarním kole. Během následující sezony dal jen čtyři góly, v Edenu od něj čekali víc a Škodova tržní hodnota znovu klesla. Na podzim roku 2013 ho tehdejší trenér Slavie Miroslav Koubek navíc přeškolil na obránce a Škoda nedal v sezoně ani jednu branku.

Září 2014 – 500 tisíc eur

Nevydařená sezona byla minulostí, Škoda se vrátil na hrot a začal pálit ostrými. V prvních čtyřech kolech dal pět branek, na podzim se trefil osmkrát!

Leden 2015 – 650 tisíc eur

Milan Škoda navázal na podzimní formu a v prvním jarním zápase dal hattrick Liberci. Sezonu končil s 19 zásahy a jeho hodnota rostla.

Červen 2016 – 900 tisíc eur

Slávistický útočník byl nadále ve střelecké formě, prosadil se v národním týmu a Slavia odmítla několik nabídek ze zahraničí. Jeho tržní hodnota raketově stoupala nahoru.

Duben 2017 - 1,75 milionu eur

Milan Škoda prožíval fantastickou sezonu a patří mezi největší hvězdy tuzemské nejvyšší soutěže. V 29 zápasech nastřílel 15 gólů a kraloval tabulce střelců. Jeho hodnota vyskočila podle portálu TransferMarkt na jeden a tři čtvrtě milionu eur. V přepočtu to bylo asi 47 milionů korun.

Prosinec 2017 - 2,25 milionu eur

V prosinci roku 2017 byla cena Milana Škody na vrcholu. Podle portálu TransferMarkt překročila dva miliony eur. A to už bylo slávistickému ostrostřelci téměř dvaatřicet let.

Červenec 2018 - 2 miliony eur

Během necelého roku klesla cena Milana Škody o více než dvě stě tisíc eur, pořád ale patřil mezi nejcennější ligové akvizice. Bylo ale jasné, že se bude jeho tržní hodnota - i vzhledem k věku - stále snižovat.

Prosinec 2018 - 1,75 milionu eur

Uplynulo pár měsíců a cena Milana Škody spadla o dalších více než 200 tisíc eur dolů. V podzimní části sezony 2018/19 však ještě stihl nasázet pět ligových gólů. na jaře se pak trefil už jen dvakrát.

Červen 2019 - 1,5 milionu eur

V létě roku 2019 to bylo naposled, co tržní cena Milana Škody podle portálu TransferMarkt přesahovala milion eur. Už bylo ale jasné, že nad touto hranicí dlouho nevydrží.

Prosinec 2019 - 1 milion eur

V podzimní části ročníku 2019/20 nastupoval Milan Škoda na hřiště z větší části jen jako střídající hráč. Přesto dokázal nastřílet pět gólů a s ligou se rozloučil ve velkém stylu. V posledním kole kalendářního roku se podílel na demolici Českých Budějovic 4:1 dvěma brankami a asistencí.

Duben 2020 - 800 tisíc eur

V lednu 2020 se Milan Škoda vydal na svou první zahraniční štaci. Zadarmo odešel do Rizesporu a okamžitě tam na sebe strhl pozornost. Než nejvyšší tureckou soutěž zastavila pandemie koronaviru, odehrál všech devět utkání v základní sestavě, nastřílel čtyři góly a k nim přidal jednu asistenci. Ve 34 letech už byl ale pád jeho tržní ceny nezastavitelný. Ta činila v dubnu 2020 osm set tisíc eur.

Srpen 2020 - 700 tisíc eur

Sezona 2019/20 turecké Süper Lig byla nakonec dohrána - Milan Škoda v ní zvládl naskočit do 17 zápasů, ve kterých se desetkrát trefil za záda soupeřových gólmanů. Jeho cena však přesto spadla opět o něco dolů.

Březen 2021 - 500 tisíc eur

V ročníku 2020/21 už se Milanovi Škodovi v Turecku tolik nedařilo, i tak měl ale stálé místo v základní sestavě a patřil k oporám mužstva. Během sezony odehrál 29 ligových utkání, nastřílel v nich devět gólů a přidal dvě nahrávky. Jeho cena činila půl milionu eur.

Květen 2021 - 400 tisíc eur

V květnu roku 2021 byl Milan Škoda stále hráčem Rizesporu, ale už bylo jasné, že za pár týdnů po vypršení smlouvy zadarmo odejde. Podle webu TransferMarkt tehdy činila jeho cena 400 tisíc eur, tedy asi deset milionů korun. Na začátku prázdnin se upsal Mladé Boleslavi.

Červen 2022 - 300 tisíc eur

Po sezoně 2021/22 vypršel MIlanovi Škodovi jednoletý kontrakt v Mladé Boleslavi, ale protože se mu dařilo a ve 24 zápasech nastřílel šest gólů, prodloužil smlouvu o další rok. Tehdy šestatřicetiletý útočník měl na svůj věk stále slušnou cenu - 300 tisíc eur.

Prosinec 2022 - 200 tisíc eur

V podzimní části ročníku 2022/23 odehrál Milan Škoda sedm utkání, v nichž dal čtyři branky a pokaždé, když šel na hřiště, byl v základní sestavě. Přesto jeho cena nedlouho před 37. narozeninami spadla dolů a činila 200 tisíc eur.

Červen 2023 - 175 tisíc eur

Zatím poslední aktualizaci hodnoty Milana Škody provedl portát TransferMarkt letos v červnu. Milan Škoda v jarní části sezony odehrál 11 střetnutí, ale v základní jedenáctce už byl pouze čtyřikrát a vyšel gólově naprázdno. Po skončení smlouvy zamířil zadarmo tam, kde prožil nejlepší léta kariéry - do Slavie. V B týmu Edenu má smlouvu do roku 2025 a tam také (zřejmě) udělá za svou profesionální hráčskou dráhou definitivní tečku.