Slávisté ve Slezsku. 3 hráči z Edenu, kteří hostují v Karviné

Tým vede kouč Martin Hyský, jenž má k dispozici i několik hráčů ze Slavie. Ti však ve Slezsku jen hostují, a tak do víkendového duelu se sešívanými nezasáhli. O kom je řeč? Podívejte se.

Karviná rok co rok bojovala o ligovou záchranu. Tentokrát je ale vše jinak. Slezané mají klidné místo v prostřední skupině a prezentují se velmi dobrým fotbalem.

Talentovaný záložník hrál v minulé sezoně za Zlín. Ten z ligy spadl, dvacetiletý Alexandr Bužek se ale přesunul do Slavie. Čekalo se, že jej sešívaní pošlou obratem na hostování, Bužek ale během podzimu v Edenu zůstal. Pořádnou šanci ovšem nedostal, a tak v zimě odešel do Karviné. V té posbíral už devět startů a dvě asistence.

Slavia během zimy přivedla několik cizinců. Jedním z nich byl i obránce Sahmkou Camara. Jednadvacetiletý francouzský talent dorazil do Edenu ze druhé švýcarské ligy, obratem ovšem putoval do Slezska. V Karviné nastupuje v základu.

Michal Tomič

Šestadvacetiletý slovenský reprezentant přišel do Slavie ze Slovácka. V uplynulém ročníku odehrál za sešívané 21 ligových zápasů, dal dva góly, příliš pevnou pozici ale neměl. Na začátku aktuální sezony odešel na hostování s opcí do Bodo/Glimt, v Norsku ale dlouho nezůstal a od jara je v Karviné. Patří do základu, v šesti zápasech vstřelil dvě branky, proti „své“ Slavii ovšem nastoupit nemohl.

