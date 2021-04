Slávisté na hraně. 5 hráčů, kteří ve zbytku sezony budou bojovat o své místo v Edenu

Slavia má neskutečně silný a našlapaný kádr, ve kterém není místo pro každého. Zatímco Ondřej Kúdela, Nicolae Stanciu či Lukáš Provod mají svá místa jistá, jiní musí o svou budoucnost v Edenu hodně bojovat. Závěr sezony, pokud si tedy Slavia zajistí už v předstihu titul, jim k tomu však dává zajímavou příležitost. Kteří hráči by toho mohli využít? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Taras Kačaraba Zápasy za Slavii v aktuální sezoně: 7 Ukrajinský stoper přišel do Slavie v zimě na hostování z Liberce, kam naopak zamířil Ondřej Karafiát. Vinou rozsáhlé marodky dostává poměrně hodně prostoru a v lize zasáhl do sedmi zápasů. Do Evropské ligy však nenaskočil, protože jej Slavia nenapsala na soupisku, a tak přišel o cenné zkušenosti, které by na hřišti posbíral. Několikrát na hřišti nepůsobil stoprocentně jistě, ve zbytku sezony ale prostor ještě určitě dostane. Vybojuje si smlouvu v Edenu, nebo se pak vrátí pod Ještěd? Foto: Profimedia.cz

Michal Beran Zápasy za Slavii v aktuální sezoně: 3 Dvacetiletý záložník na podzim ještě hostoval v Liberci, v zimě ale zamířil do Slavie a udržel se v prvním kádru sešívaných. Moc prostoru zatím nedostal, naskočil jen do tří zápasů a v sešívaném dresu odehrál pouze 124 minut. Michal Beran však ukázal několik dobrých věcí a ve zbytku sezony prostor ještě dostane. V Edenu s ním do budoucna počítají, je však otázkou, zda potřebnou důvěru získá už v další sezoně. Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia

Jakub Hromada Zápasy za Slavii v aktuální sezoně: 11 Slovenského reprezentanta v posledních letech trápily zdravotní problémy, takže ve Slavii toho dosud neodehrál tolik, co by si přál. Ještě na podzim hostoval v Liberci, od zimy je ale zpátky v Edenu a dostává hodně prostoru. Naskočil i v důležitých zápasech Evropské ligy, v těch ale vyloženě nezářil. Ve Fortuna lize si dosud připsal jedenáct startů, například do derby či posledního duelu proti Zlínu šel ale jako střídající hráč. Pokud by Slavia byla v plné síle a všichni hráči by byli fit, čtyřiadvacetiletý Jakub Hromada by se do sestavy nejspíš nevešel. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Mick van Buren Zápasy za Slavii v aktuální sezoně: 6 Nizozemský útočník se do Edenu vrátil po podzimním hostování v Českých Budějovicích, kde zase nabral potřebné sebevědomí. Za Slavii na jaře odehrál šest zápasů, do statistik si ale připsal jedinou asistenci. Ve zbytku sezony bude mít osmadvacetiletý Mick van Buren zřejmě poslední šanci přesvědčit trenérský štáb sešívaných, aby ve Slavii pokračoval i nadále. Už brzy mu totiž končí smlouva. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia