Slavii se rozrůstá marodka. 4 hráči, kteří budou sešívaným dlouho chybět

O tom, že nebude k dispozici, se ví už dlouho. Jindřich Staněk, jenž dorazil do Edenu v zimě z Plzně, se zranil v posledním utkání mistrovství Evropy. Brankářskou otázku nicméně sešívaní vyřešili dobře. Mezi tři tyče se postavil Antonín Kinský, který se role jedničky Slavie ujal na výbornou.

Lukáš Vorlický

Dvaadvacetiletý záložník přišel do Slavie v průběhu jara z italského Bergama. Nejprve se rozehrával v B týmu, ve kterém se dostával do tempa po vleklých zdravotních problémech. V létě už si vybojoval místo v prvním kádru a na podzim měl patřit k trumfům trenéra Trpišovského. Jenže nedávno se zranil a vypadá to, že bude opět delší dobu mimo hru.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia