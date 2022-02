Slavii chybí kanonýr. 4 bývalí útočníci sešívaných, které by v Edenu potřebovali jako sůl

Úvod jarní části naznačil, kde Slavii nejvíc tlačí bota. Sešívaní nejprve prohráli 0:1 s Karvinou, poté padli 0:2 se Spartou a naposledy vyhráli 1:0 nad Slováckem. Pražanům chybí kanonýr, i když několik skvělých šutérů ještě nedávno v Edenu bylo. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Milan Škoda Ve Slavii byl hrající legendou, fanoušci ho milovali a Milan Škoda svými góly sešívané několik let táhl. V sezoně 2014/15 dal devatenáct branek, v dalších třech letech se pak dostal pokaždé přes desetigólovou metu. V průběhu ročníku 2019/20 ale z Edenu odešel a coby nepotřebný zamířil do Turecka. Letos šestatřicetiletý šutér hájí barvy Mladé Boleslavi a v aktuálním ročníku se trefil už šestkrát. V zákulisí se dokonce spekulovalo o jeho návratu do Slavie. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Petar Musa Třiadvacetiletý chorvatský útočník o sobě dal pořádně vědět v sezoně 2019/20. Na podzim vstřelil sedm branek v barvách Liberce a během jara přidal dalších sedm tref už coby hráč Slavie. Čekalo se, že se v Edenu stane útočníkem číslo jedna, jenže v loňské sezoně nedostal tolik prostoru, kolik by si přál, a tak na jaře hostoval v Unionu Berlín. Na začátku tohoto ročníku za Slavii odehrál dva zápasy, pak však odešel na další hostování do portugalské Boavisty, kde má na kontě už devět soutěžních branek. Slavii by se teď hodil jako sůl. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Abdallah Sima Na začátku loňské sezony jej nikdo neznal, během podzimu ale doslova zářil. Abdallah Sima sázel jeden gól za druhým, prosadil se i v Evropské lize a ročník končil s jedenácti ligovými zásahy. Jenže už během jara ho trápily zdravotní problémy a moc dobře nevypadal ani v úvodu letošního ročníku, kdy navíc přestoupil do anglického Brightonu. Předtím okolo dvacetiletého senegalského útočníka údajně kroužily takové kluby, jako Manchester United, Juventus či Paris Saint-Germain. Foto: Profimedia.cz

Jan Kuchta Nesl si s sebou vizitku rebela, což ukázal i během uplynulého podzimu. Části fanoušků jeho herní styl nesedí, pravdou ale je, že Jan Kuchta má skvělý čich na góly. Loni jich dal patnáct a společně s Adamem Hložkem ze Sparty získal korunu pro krále střelců. Už v létě měl nabídku z Anglie, tehdy jej ale ještě pánové z Edenu nepustili. Na podzim však pětadvacetiletý útočník přidal dalších devět tref a vysloužil si přestup do moskevského Lokomotivu. Sešívaným teď hodně chybí. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia