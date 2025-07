Slavia zbrojí na obhajobu titulu. Jaké posily před sezonou do Edenu dorazily?

Tomu, že v Edenu panuje pohoda, nasvědčuje i průběh letní přestávky, sešívaní totiž udrželi jádro mistrovského kádru, úspěšně zvládli přípravu, a ještě si vydělají balík prodejem Malicka Dioufa do West Hamu. Před novou sezonou, v níž Pražany čeká také účast v Lize mistrů, navíc do Edenu dorazily i zajímavé posily.

Michal Sadílek

Reprezentační záložník je v nejlepším fotbalovém věku. Tohle by pro Slavii mohl být kauf léta a ještě výraznější posílení už tak nabitého středu pole. Sadílek do Edenu přichází s bohatými zkušenostmi z Nizozemska, kde působil už od mládežnického věku a v tamní nejvyšší Eredivisi nastoupil do 123 zápasů v dresech PSV Eindhoven a Twente. Cizí mu ale není ani české prostředí, tuzemskou ligu si zahrál v sezoně 2020/21, kdy v rámci hostování působil v libereckém Slovanu.

Sešívaným by Sadílkovy zkušenosti mohly pomoci také v bojích v evropských pohárech, v Nizozemí si totiž zahrál Ligu mistrů i Evropskou ligu. Mezinárodní konfrontace má za sebou také v dresu národního týmu, za nějž nastoupil už sedmadvacetkrát.

Šestadvacetiletý odchovanec Slovácka rozšířil už tak hvězdnou konkurenci ve středu zálohy, kde má trenér Trpišovský k dispozici také třeba Oscara Dorleyho, Christose Zafeirise, Davida Mosese, či Timothyho Oumu. V přípravě Sadílek nastoupil do dvou duelů, v nichž si připsal gól a asistenci.

Foto: Profimedia.cz