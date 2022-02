Slavia v zimě utrácela. Pět posil, za které zaplatila více než 100 milionů korun

Slavia v zimě prodala Jana Kuchtu a na odchodu je taky Nicolae Stanciu. Za oba přijde do Edenu dohromady více než 200 milion korun, sešívaní ale taky pořádně utráceli. Jména pěti posil, za které zaplatili více než sto milionů korun, najdete v následujících kapitolách.

Byl jedním z hráčů, okolo nichž Slavia kroužila už déle. Maksym Talovjerov nabral dobrou formu v Českých Budějovicích a sešívané zaujal natolik, že za něj v zimě zaplatili (podle portálu transfermarkt.de) okolo 12,5 milionů korun. Jednadvacetiletý rodák z ukrajinského Doněcku by měl v Edenu postupně sbírat zkušenosti, v budoucnu by na něm obrana Pražanů mohla stát.

Taras Kačaraba – cca 20 milionů korun

Ukrajinský stoper přišel do Slavie už před rokem. Tehdy ale dorazil z Liberce na hostování, které se protáhlo i na podzimní část. Sedmadvacetiletý bek v Edenu vyzrál a dostal se až do ukrajinské reprezentace. I když to trvalo, tak na něj sešívaní nakonec opci uplatnili a pod Ještěd poslali dvacet milionů korun.

Foto: Profimedia.cz