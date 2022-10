Slavia v rozkladu. 7 klíčových hráčů, jejichž start proti Kluži je nejistý nebo vyloučený

Minulý týden Slavia doma na Kluž nestačila a soupeři má co vracet. Trenér Jindřich Trpišovský však v sestavě počítá jednu ztrátu za druhou. Kteří hráči jsou mimo? A čí start je nejistý? Podívejte se.

Aleš Mandous Do letošní sezony vstoupil jako brankářská jednička Slavie, v posledních zápasech ale chytá Ondřej Kolář. Aleš Mandous je totiž - tak trochu tajemně - zraněný. „Táhne se to od zápasu s Panathinaikosem. Problémy přetrvávají. V reprezentační pauze Aleš podstoupil menší zákrok a při něm se našla ještě jiná věc. Teď jsou dvě varianty. Buď bude dál chytat s obtížemi, nebo podstoupí zákrok, po kterém by však chyběl delší dobu," řekl na jeho adresu trenér Trpišovský. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

David Douděra Do posledního utkání proti Olomouci nastoupil v základní sestavě a počítalo se s ním i v Kluži. Jenže David Douděra, jenž do Edenu přišel v létě z Mladé Boleslavi, zmizel po pár minutách z posledního tréninku. Pokud by nebyl fit, je otázkou, kdo jej nahradí. Moc možností totiž trenérský štáb Slavie opravdu nemá. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Petr Ševčík Jeho start je vyloučen, Petr Ševčík do Rumunska ani neodletěl. Kreativní reprezentační záložník nehrál už proti Olomouci a stále není fit. Absence tvořivého středopolaře byla na slávistickém výkonu hodně znát. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Provod Ševčíka by ve středu zálohy mohl případně nahradit Lukáš Provod, jenže ani on do Rumunska neodletěl. Pětadvacetiletý univerzální záložník, který se na posledním srazu vrátil do reprezentace, sice odehrál durhou půli v Olomouci, aktuálně je ale mimo hru. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Lukáš Masopust Stav slávistického kádru není dobrý. Sešívaní nejsou v ze zdravotní ani herní pohodě, o to více budou v Kluži potřebovat válečníky, kteří se budou na hřišti rvát o každý milimetr místa. Potřebný impuls by týmu mohl dodat Lukáš Masopust, ten ale v lize nastoupil naposledy téměř před měsícem proti Plzni. Stále není stoprocentně fit a s tréninkem začal teprve v pondělí. Nastoupí? Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Peter Olayinka Otazník se vznáší také nad startem Petera Olayinky. Toho by však sešívaní potřebovali jako sůl. Nigerijský reprezentant odehrál v Evropě už řadu povedených zápasů a v Rumunsku by na hřišti určitě pomohl. Do duelu s Olomoucí nezasáhl, podle kouče Trpišovského by dnes ale měl být k dispozici. Foto: Profimedia.cz