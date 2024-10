Slavia trefila jackpot. Podívejte se, které evropské velkokluby kroužily okolo Teaha

Nebývá zvykem, aby ligové kluby kupovaly hráče v průběhu rozehraného podzimu. A navíc za takové peníze...

Teahovi je 18 let a nastupuje za švédské Hammarby (to jej přivedlo v létě), v listopadu se ale liberijský reprezentační klenot přesune do Edenu a postupně se bude připravovat na přechod do sešívaného A týmu.

Slavia za Teaha zaplatí okolo 100 milionů korun. V loňském roce ho Guardian zařadil mezi 60 nejtalentovanějších fotbalistů, v národním týmu debutoval už ve svých 15 letech – a ve stejném věku, coby nejmladší hráč v historii své země, v reprezentaci taky skóroval.

Očekávání jsou veliká. Aby taky ne, když o mladého záložníka údajně projevily zájem i evropské velkokluby. Některé z nich najdete v následujících kapitolách.