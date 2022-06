Slavia stále nemá dost. 5 dalších hráčů, kteří v létě mohou přijít do Edenu

Slavia letos nezískala titul, a tak na příští sezonu zase zbrojí. Do Edenu už přišli David Douděra, Václav Jurečka nebo Eduardo Santos, sešívaní ale stále nemají dost. O které hráče Slavia ještě projevila zájem? Podívejte se.

Róbert Boženík O možném příchodu dvaadvacetiletého slovenského reprezentanta se psalo už během května. Róbert Boženík je hráčem nizozemského Feyenoordu, v poslední sezoně ale hostoval v druholigovém německém Düsseldorfu. Moc toho nenahrál, přesto byl na seznamu slávistických posil hodně vysoko. Jenže pak do Edenu přišel Václav Jurečka, a tak je otázkou, zda Slavia o Boženíka ještě vůbec stojí. Foto: Profimedia.cz

Ewerton Slavia už přivedla z Mladé Boleslavi Davida Douděru, ve městě automobilů si ale vyhlédla ještě jednu posilu. Do Edenu nejspíš přijde taky Brazilec Ewerton, který odehrál parádní ročník. Pětadvacetiletý křídelník během něj dal 11 branek, přidal šest asistencí a stal se jednou z hvězd ligy. Ve Slavii by mohl nahradit Petera Olayinku. Foto: Profimedia.cz

Hien Isak Sešívaní by mohli lovit posily i na severu Evropy. Konkrétně ve Švédsku, kde jim padl do oka Hien Isak. Třiadvacetiletý bek patří švédskému Djurgardenu, jeho tržní cena je přitom podle portálu transfermarkt.de jen 150 tisíc eur. V Edenu už působí Aiham Ousou, společně by tak mohli vytvořit švédskou stoperskou dvojici. ⚽️ Slavia se zajímá o dalšího švédského obránce. K Ousouovi by mohl dorazit 23letý Isak Hien z Djurgardenu 👇https://t.co/SDvZZw91NF — Deník Sport (@DenikSport) June 1, 2022

Oscar Vilhelmsson Dalším švédským hráčem, který by mohl přijít do Slavie, je Oscar Vilhelmsson. Teprve osmnáctiletý útočník je na severu považován za velký příslib do budoucna a v Edenu by s ním rádi pracovali. Talentovaný forvard hraje za IFK Göteborg, za který vstřelil svůj první soutěžní gól už v patnácti letech. Slavii by mohl přijít zhruba na 1,5 milionů eur. Foto: Profimedia.cz