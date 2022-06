Slavia shání stopery. Podívejte se, které defenzivní posily mohou ještě přijít do Edenu

Slavia přišla o Ondřeje Kúdelu, který zamířil do Indonésie. S jeho koncem se počítalo, horší je ale ztráta Davida Hovorky, jenž se opět zranil a je mimo hru. I proto by do Edenu měla přijít ještě posila do defenzivy. Kdo by do Slavie mohl dorazit? Podívejte se.