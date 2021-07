Slavia shání nového stopera. 3 střední zahraniční obránci, kteří by mohli přijít do Edenu

David Hovorka je zraněný, Simon Deli se vrátil do Belgie a Ondřej Kúdela ještě nemůže hrát v evropských pohárech. Sešívaní sice mají k dispozici Davida Zimu, vedení klubu však shání ještě dalšího stopera. Jména tří středních zahraničních obránců, na které by trenérský tým Jindřicha Trpišovského mohl ukázat, najdete v následujících kapitolách.

Sheriff Sinyan (Gambie)

O jeho možném příchodu do Slavie se hovoří už několik týdnů, Sheriff Sinyan ale stále zůstává hráčem norského Molde. Aktuální tržní cena pětinásobného gambijského reprezentanta je podle portálu transfermarkt.de 400 tisíc eur, což není nic, co by Slavia nedokázala zaplatit. O jeho přestupu do Edenu se v jednu chvíli psalo jako o jasné věci, dosud k němu ale nedošlo.

Foto: Profimedia.cz